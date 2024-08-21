Украинцам придется работать дольше: планируют ли повышение пенсионного возраста в Украине

Граждане могут выходить на пенсию в возрасте 65 лет при любых обстоятельствах.

Related video

Правительство планирует принять меры, чтобы стимулировать украинцев работать дольше. Это включает улучшение условий труда и поддержку для старших работников, чтобы обеспечить их активное участие в трудовом процессе. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью изданию "Укринформ".

По ее словам, правительство не собирается повышать пенсионный возраст. Она пояснила, что стандарт, введенный в 2017 году, считается оптимальным и должен остаться без изменений.

Этот стандарт касается не возраста граждан, а количества отработанных лет. Тем не менее, люди могут выходить на пенсию в возрасте 65 лет в любых случаях. Жолнович отметила, что это вполне разумный вариант.

"Человек в 65 лет – это не дедушка с седой бородой. Это еще очень активная личность, которая хочет быть востребованной в обществе, имеет хорошие возможности вносить вклад в экономику и замечательный опыт. Учитывая эти обстоятельства, нам нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели приобщиться к работе, и чтобы работодатели также рассматривали их как ценный ресурс", — сказала она.

Таким образом, в министерстве намерены сосредоточиться на восстановлении навыков пожилых людей и предоставлении им новых знаний, особенно в области цифровой грамотности. Это позволит им дольше сохранять активность на рынке труда.

"Поэтому одна из наших задач – не оставлять людей в "четырех стенах" как можно раньше, а сохранить эту социальную активность", – добавила министр.

Жолнович считает, что пенсия может привести к определенной десоциализации, поскольку исчезает необходимость регулярно посещать работу и быть частью социальной среды.

Напомним, некоторые пенсионеры, которые работали в определенных профессиях и проживают в сельской местности, могут не платить за коммунальные услуги. Однако также важно, чтобы их среднемесячный доход составлял не более 4 240 гривен.

Ранее сообщалось, что некоторые украинские пенсионеры за рубежом могут потерять выплаты. В частности, это возможно в случае непрохождения идентификации.