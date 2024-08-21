Українцям доведеться працювати довше: чи планують підвищення пенсійного віку в Україні

Громадяни можуть виходити на пенсію у віці 65 років за будь-яких обставин.

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Уряд планує вжити заходів, щоб стимулювати українців працювати довше. Це передбачає поліпшення умов праці та підтримку для старших працівників, щоб забезпечити їхню активну участь у трудовому процесі. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

За її словами, уряд не збирається підвищувати пенсійний вік. Вона пояснила, що стандарт, запроваджений у 2017 році, вважається оптимальним і має залишитися без змін.

Цей стандарт стосується не віку громадян, а кількості відпрацьованих років. Проте люди можуть виходити на пенсію у віці 65 років у будь-яких випадках. Жолнович зазначила, що це цілком розумний варіант.

"Людина в 65 років — це не дідусь із сивою бородою. Це ще дуже активна особистість, яка хоче бути затребуваною в суспільстві, має хороші можливості робити внесок в економіку та чудовий досвід. З огляду на ці обставини, нам потрібно створювати умови, щоб люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи, і щоб роботодавці також розглядали їх як цінний ресурс", — сказала вона.

Отже, у міністерстві мають намір зосередитися на відновленні навичок літніх людей і наданні їм нових знань, особливо в галузі цифрової грамотності. Це дасть їм змогу довше зберігати активність на ринку праці.

"Тому одне з наших завдань — не залишати людей у "чотирьох стінах" якомога раніше, а зберегти цю соціальну активність", — додала міністр.

Жолнович вважає, що пенсія може призвести до певної десоціалізації, оскільки зникає необхідність регулярно відвідувати роботу і бути частиною соціального середовища.

Нагадаємо, деякі пенсіонери, які працювали в певних професіях і проживають у сільській місцевості, можуть не платити за комунальні послуги. Однак також важливо, щоб їхній середньомісячний дохід становив не більш ніж 4 240 гривень.

Раніше повідомлялося, що деякі українські пенсіонери за кордоном можуть втратити виплати. Зокрема, це можливо в разі непроходження ідентифікації.