Пенсия в Украине: какие выплаты сейчас имеет большинство пенсионеров

Средняя пенсионная выплата, по состоянию на 1 июля, составила 5 816,62 гривны.

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В Украине в настоящее время проживает около 10,3 миллиона пенсионеров, из которых 2,7 миллиона продолжают работать, несмотря на достигнутый пенсионный возраст. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

В 2024 году произошло увеличение пенсий для украинцев. По состоянию на 1 июля средняя пенсионная выплата составила 5 816,62 гривны.

Для сравнения, на 1 января 2024 года средняя пенсионная выплата составляла 5 385,25 гривны. Таким образом, с начала года пенсии украинцев увеличились на 431,37 гривны.

Также в ПФУ обозначил:

пенсии до 3 тысяч гривен начало получать меньше граждан – 26,14% – в январе этот показатель составлял 29,70%;

количество получателей выплат от 3 001 до 4 000 гривен уменьшилось до 17,32% с январского показателя – 21,25%;

от 4 001 до 5 000 гривен – в июле 18,59% лиц – в январе 14,91%;

от 5 001 до 10 000 гривен – в июле 25,47% – в январе 23,20%;

от 10 000 гривен – в июле 12,48% – в январе 10,94%.

По состоянию на 1 июля средняя пенсия работающих пенсионеров составила 6 216,20 гривен.

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить социальную пенсию вместо возрастной. Однако она доступна не для всех категорий граждан.

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине могут изменить расчет пенсий. В частности, система будет учитывать два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые человек платил ежемесячно.