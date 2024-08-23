Пенсія в Україні: які виплати зараз має більшість пенсіонерів

Середня пенсійна виплата станом на 1 липня становила 5 816,62 гривні.

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В Україні нині проживає близько 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких 2,7 мільйона продовжують працювати, попри досягнутий пенсійний вік. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

У 2024 році відбулося збільшення пенсій для українців. Станом на 1 липня середня пенсійна виплата становила 5 816,62 гривні.

Для порівняння, на 1 січня 2024 року — 5 385,25 гривні. Отже, від початку року пенсії українців збільшилися на 431,37 гривні.

Також у ПФУ зазначили:

пенсії до 3 тисяч гривень почали отримувати менше громадян — 26,14% — у січні цей показник становив 29,70%;

кількість одержувачів виплат від 3 001 до 4 000 гривень зменшилася до 17,32% із січневого показника — 21,25%;

від 4 001 до 5 000 гривень — у липні 18,59% осіб — у січні 14,91%;

від 5 001 до 10 000 гривень — у липні 25,47% — у січні 23,20%;

від 10 000 гривень — у липні 12,48% — у січні 10,94%.

Станом на 1 липня середня пенсія працевлаштованих пенсіонерів становила 6 216,20 гривень.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати соціальну пенсію замість вікової. Однак вона доступна не для всіх категорій громадян.

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні можуть змінити розрахунок пенсій. Зокрема, система враховуватиме два критерії — кількість відпрацьованих років і кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.