Пенсия в Украине: какие максимальные выплаты можно получать

Большинство пенсионеров все еще получают выплаты менее 3 тысяч гривен.

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С 1 января 2024 года увеличился прожиточный минимум для граждан, потерявших трудоспособность. В результате этого изменился и размер гарантированной пенсионной выплаты. Об этом сообщили на сайте ВРУ.

В связи с увеличением прожиточного минимума повысился и размер максимальной пенсии, который теперь составляет 23 610 гривен.

Хотя в 2024 году пенсии украинцев увеличились, большинство пенсионеров (26,14%) все еще получают выплаты ниже 3 тысяч гривен. Лишь 12,48% пенсионеров имеют пенсии свыше 10 тысяч гривен.

Другие пенсионеры получают такие выплаты:

17,32% украинцев имеют пенсионные выплаты в диапазоне от 3 001 до 4 000 гривен;

18,59% граждан получают пенсию от 4 001 до 5 000 гривен;

25,47% имеют пенсионные выплаты от 5 001 до 10 000 гривен.

Средняя сумма пенсионной выплаты на 1 июля составила 5 816,62 гривны. Для работающих пенсионеров эта цифра выше и составляет 6 216,20 гривны. Максимальная пенсионная выплата включает все возможные надбавки и доплаты.

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить социальную пенсию вместо возрастной. Однако она доступна не для всех категорий граждан.

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине могут изменить расчет пенсий. В частности, система будет учитывать два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые человек платил ежемесячно.