Пенсія в Україні: які максимальні виплати можна отримувати

Більшість пенсіонерів усе ще отримують виплати менше ніж 3 тисячі гривень.

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З 1 січня 2024 року збільшився прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність. Унаслідок цього змінився і розмір гарантованої пенсійної виплати. Про це повідомили на сайті ВРУ.

У зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму підвищився і розмір максимальної пенсії, який тепер становить 23 610 гривень.

Хоча 2024 року пенсії українців збільшилися, більшість пенсіонерів (26,14%) все ще отримують виплати нижче 3 тисяч гривень. Лише 12,48% пенсіонерів мають пенсії понад 10 тисяч гривень.

Інші пенсіонери отримують такі виплати:

17,32% українців мають пенсійні виплати в діапазоні від 3 001 до 4 000 гривень;

18,59% громадян отримують пенсію від 4 001 до 5 000 гривень;

25,47% мають пенсійні виплати від 5 001 до 10 000 гривень.

Середня сума пенсійної виплати на 1 липня становила 5 816,62 гривні. Для працевлаштованих пенсіонерів ця цифра вища і становить 6 216,20 гривні. Максимальна пенсійна виплата передбачає всі можливі надбавки та доплати.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати соціальну пенсію замість вікової. Однак вона доступна не для всіх категорій громадян.

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні можуть змінити розрахунок пенсій. Зокрема, система враховуватиме два критерії — кількість відпрацьованих років і кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.