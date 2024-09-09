Украинцы могут получить более 10 тыс. грн от Норвежского совета: как оформить денежную помощь

Сумма пособия составляет 3 600 гривен на человека, которые будут выплачиваться в течение трех месяцев.

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Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине запустил процесс регистрации для получения многоцелевой денежной помощи. Возможностью смогут воспользоваться и внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Об этом сообщили представители Норвежского совета по делам беженцев.

Регистрация на получение денежной помощи от NRC открылась 9 сентября в 09:00 по ссылке. Прием заявок продлится 10 дней и завершится 18 сентября в 17:00.

Размер пособия составляет 3 600 гривен на человека, выплачиваемых в течение трех месяцев. В итоге общая сумма на человека составит 10 800 гривен.

Максимальное количество членов домохозяйства в одной заявке не должно превышать пяти. Если в семье больше пяти человек, потребуется подать дополнительную форму с указанием хотя бы одного человека старше 18 лет.

Финансовая помощь от NRC: кто может подать заявку

Заявку могут подать граждане, находящиеся на территории Украины и относящиеся к следующим категориям уязвимости:

лица, проживающие в зоне боевых действий;

пострадавшие от войны;

внутренне перемещенные особы.

Отмечается, что подать заявку можно будет даже в том случае, если домохозяйство ранее уже получало пособие от NRC.

Что нужно будет предоставить при регистрации

При подаче заявки необходимо включить GPS на устройстве, так как это позволит проверить местоположение. Также потребуется предоставить следующие документы:

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

IBAN, при этом карты для социальных и пенсионных выплат не подойдут для подачи заявки и получения помощи от Норвежского совета по делам беженцев.

Если заявка на получение денежной помощи будет одобрена, банковские реквизиты лица, получающего средства, будут направлены в финансовые учреждения, такие как Raiffeisen Bank, RedRose или Moneygram, для выполнения перевода.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.