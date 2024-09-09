Українці можуть отримати понад 10 тис. грн від Норвезької ради: як оформити грошову допомогу

Сума допомоги становить 3600 гривень на особу, які виплачуватимуться протягом трьох місяців.

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Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні запустила процес реєстрації для отримання багатоцільової грошової допомоги. Можливістю зможуть скористатися і внутрішньо переміщені особи (ВПО). Про це повідомили представники Норвезької ради у справах біженців.

Реєстрація на отримання грошової допомоги від NRC відкрилася 9 вересня о 9:00 за посиланням. Прийом заявок триватиме 10 днів і завершиться 18 вересня о 17:00.

Розмір допомоги становить 3600 гривень на людину, які виплачуються протягом трьох місяців. У підсумку загальна сума на людину становитиме 10800 гривень.

Максимальна кількість членів домогосподарства в одній заявці не повинна перевищувати п'яти. Якщо в сім'ї більше п'яти осіб, потрібно подати додаткову форму із зазначенням хоча б однієї людини, старшої за 18 років.

Фінансова допомога від NRC: хто може подати заявку

Заявку можуть подати громадяни, які перебувають на території України і належать до таких категорій уразливості:

особи, які проживають у зоні бойових дій;

постраждалі від війни;

внутрішньо переміщені особи.

Зазначається, що подати заявку можна буде навіть у тому разі, якщо домогосподарство раніше вже отримувало допомогу від NRC.

Що потрібно буде надати під час реєстрації

Під час подання заявки необхідно ввімкнути GPS на пристрої, оскільки це дасть змогу перевірити місце розташування. Також буде потрібно надати такі документи:

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер платника податків (ІПН);

IBAN, при цьому карти для соціальних і пенсійних виплат не підійдуть для подачі заявки та отримання допомоги від Норвезької ради у справах біженців.

Якщо заявку на отримання грошової допомоги буде схвалено, банківські реквізити особи, яка одержує кошти, буде направлено до фінансових установ, таких як Raiffeisen Bank, RedRose або Moneygram, для виконання переказу.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.