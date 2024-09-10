Украинцы могут получить новую денежную помощь от "Каритас": кому выплатят пособие

Для получения помощи от "Каритас" доход семьи на одного человека не должен превышать 6318 грн в месяц.

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Благотворительный фонд "Каритас Полтава" в рамках проекта по многосекторной помощи людям, пострадавшим от войны в Украине, продолжает прием заявок на получение финансовой поддержки для аренды жилья на срок до 6 месяцев. Об этом говорится на старнице фонда.

Денежная помощь на аренду жилья в течение 6 месяцев предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые получили этот статус менее 30 дней назад, и зарегистрированы в Полтавской, Миргородской, Коломакской, Кременчугской и Кобеляцкой территориальных общинах.

При этом необходимо соответствовать хотя бы одной из категорий уязвимости:

лицо с инвалидностью;

лицо с тяжелым заболеванием;

одинокий человек старшего возраста (60+) или домохозяйство, состоящее из одного или двух пожилых людей, которые не имеют поддержки родных;

одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;

многодетные семьи (трое или более несовершеннолетних детей);

беременные женщины или матери с детьми в возрасте до 3-х лет.

Кроме того, доход на каждого члена семьи не должен превышать 6318 грн в месяц, и домохозяйство не должно получать финансовую помощь от других организаций. Для регистрации требуется предоставить следующие документы:

паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика;

справка ВПЛ;

справка, подтверждающая категорию уязвимости;

справка ОК-5 или ОК-7;

счет IBAN.

Для регистрации на получение денежной помощи нужно обращаться в рабочие дни по телефону: 050 346 46 93.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.