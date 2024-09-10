Какую сумму денег можно перевозить за границу: есть ли ограничения

Если сумма превышает 10 тысяч евро, то их происхождение нужно задекларировать.

Related video

Помимо общих правил пересечения границы для физических лиц, существуют определенные требования, касающиеся перевозимых денежных средств. В частности, установлен лимит суммы, которую можно вывозить без необходимости декларирования. Об этом говорится в Постановлении Кабмина от 27 февраля 2019 года №203.

При выезде за границу без декларирования разрешено перевозить с собой сумму не более 10 тысяч евро.

Однако, если сумма превышает 10 тысяч евро (или эквивалент в других валютах), необходимо задекларировать происхождение этих средств.

"Для декларирования суммы, равной или превышающей эквивалент 10 тысяч евро, а также для письменного декларирования физическими лицами платежных документов и ценных бумаг, выраженных в валюте Украины, в иностранной валюте или банковских металлах, используется декларация", – говорится в постановлении.

Для этого есть специальный бланк, который называется декларация трансграничного перемещения. Его должно заполнить лицо перед выездом из страны на границе. В то же время образец бланка можно распечатать и самостоятельно, однако нужно соблюдать требования, а именно: размер 210х296 мм, или – А4.

Также, для подтверждения источника средств необходимо предоставить банковские выписки, которые могут различаться в зависимости от их происхождения: это может быть выписка о снятии наличных со своих счетов или о покупке банковских металлов в уполномоченных учреждениях.

Украинцы, которые не достигли совершеннолетия, также могут вывозить через границу сумму без декларирования, но она должна не превышать в эквиваленте 10 тысяч евро.

Отметим, что ранее Нацбанк анонсировал решение об ограничении P2P-переводов для физических лиц ранее. По словам главы НБУ Андрея Пышного, проблема "дропов" несет риски и для государственного бюджета, и для граждан. Дело в том, что лица, передавая свои данные и банковские счета третьим лицам, берут на себя ответственность за все операции на этих счетах.

Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на пол года устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известны как P2P, C2С). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.