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Экономика

Какую сумму денег можно перевозить за границу: есть ли ограничения

деньги
Фото: Pixabay | Какую сумму денег можно перевозить за границу

Если сумма превышает 10 тысяч евро, то их происхождение нужно задекларировать.

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Помимо общих правил пересечения границы для физических лиц, существуют определенные требования, касающиеся перевозимых денежных средств. В частности, установлен лимит суммы, которую можно вывозить без необходимости декларирования. Об этом говорится в Постановлении Кабмина от 27 февраля 2019 года №203.

При выезде за границу без декларирования разрешено перевозить с собой сумму не более 10 тысяч евро.

Однако, если сумма превышает 10 тысяч евро (или эквивалент в других валютах), необходимо задекларировать происхождение этих средств.

"Для декларирования суммы, равной или превышающей эквивалент 10 тысяч евро, а также для письменного декларирования физическими лицами платежных документов и ценных бумаг, выраженных в валюте Украины, в иностранной валюте или банковских металлах, используется декларация", – говорится в постановлении.

Для этого есть специальный бланк, который называется декларация трансграничного перемещения. Его должно заполнить лицо перед выездом из страны на границе. В то же время образец бланка можно распечатать и самостоятельно, однако нужно соблюдать требования, а именно: размер 210х296 мм, или – А4.

Также, для подтверждения источника средств необходимо предоставить банковские выписки, которые могут различаться в зависимости от их происхождения: это может быть выписка о снятии наличных со своих счетов или о покупке банковских металлов в уполномоченных учреждениях.

Украинцы, которые не достигли совершеннолетия, также могут вывозить через границу сумму без декларирования, но она должна не превышать в эквиваленте 10 тысяч евро.

Отметим, что ранее Нацбанк анонсировал решение об ограничении P2P-переводов для физических лиц ранее. По словам главы НБУ Андрея Пышного, проблема "дропов" несет риски и для государственного бюджета, и для граждан. Дело в том, что лица, передавая свои данные и банковские счета третьим лицам, берут на себя ответственность за все операции на этих счетах.

Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на пол года устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известны как P2P, C2С). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.