Яку суму грошей можна перевозити за кордон: чи є обмеження

Якщо сума перевищує 10 тисяч євро, то їхнє походження потрібно задекларувати.

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Крім загальних правил перетину кордону для фізичних осіб, існують певні вимоги, що стосуються грошових коштів, які перевозяться. Зокрема, встановлено ліміт суми, яку можна вивозити без необхідності декларування. Про це йдеться в Постанові Кабміну від 27 лютого 2019 року №203.

При виїзді за кордон без декларування дозволено перевозити з собою суму не більше 10 тисяч євро.

Однак, якщо сума перевищує 10 тисяч євро (або еквівалент в інших валютах), необхідно задекларувати походження цих коштів.

"Для декларування суми, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро, а також для письмового декларування фізичними особами платіжних документів і цінних паперів, виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, використовується декларація", — ідеться в постанові.

Для цього є спеціальний бланк, який називається декларація транскордонного переміщення. Його має заповнити особа перед виїздом із країни на кордоні. Водночас зразок бланка можна роздрукувати й самостійно, однак потрібно дотримуватися вимог, а саме: розмір 210х296 мм, або — А4.

Також, для підтвердження джерела коштів необхідно надати банківські виписки, які можуть різнитися залежно від їхнього походження: це може бути виписка про зняття готівки зі своїх рахунків або про купівлю банківських металів в уповноважених установах.

Українці, які не досягли повноліття, також можуть вивозити через кордон суму без декларування, але вона має не перевищувати в еквіваленті 10 тисяч євро.

Зазначимо, що раніше Нацбанк анонсував рішення про обмеження P2P-переказів для фізичних осіб раніше. За словами голови НБУ Андрія Пишного, проблема "дропів" несе ризики і для державного бюджету, і для громадян. Річ у тім, що особи, передаючи свої дані та банківські рахунки третім особам, беруть на себе відповідальність за всі операції на цих рахунках.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку" (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.