Могут оштрафовать на 800 тысяч: налоговая начнет проводить масштабные проверки

Украинцы получат CRS-1 анкеты, в ней укажут персональные данные, а также напишут, в каких государствах они имеют налоговое резидентство и какой налоговый номер имеют в этой стране.

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Украина, присоединившись к соглашению CRS (Common Reporting Standard), начнет обмен банковской информацией своих граждан с 123 странами. Это направлено на борьбу с налоговыми уклонениями. Нововведение вступит в силу с 30 сентября и на начальном этапе затронет лишь небольшую группу украинцев — тех, у кого на счетах свыше миллиона долларов, а также владельцев новых счетов. Однако уже со следующего года обмен охватит большее число граждан. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Данное нововведение может повлиять на украинских беженцев, которые получают социальные выплаты в странах пребывания и продолжают работать удаленно в Украине. Обмен банковской информацией позволит странам видеть их финансовые операции, что может повлечь за собой пересмотр условий получения социальной помощи или дополнительные налоговые обязательства.

Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса объяснила, что с 30 сентября начнется первый этап обмена информацией. Он коснется счетов с остатком от одного миллиона долларов, а также новых счетов. По словам эксперта, это повлияет на небольшую часть украинцев. Более того, те, у кого на счетах в среднем свыше миллиона долларов, смогут позволить себе оплату услуг налоговых адвокатов и бухгалтеров, что обеспечит им профессиональную поддержку:

30 сентября 2024 г. – обмен данными о новых счетах, открытых после 1 июля 2023 г., и счетах физических лиц с высокой стоимостью (более 1 млн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года);

30 сентября 2025 года – о счетах с низкой стоимостью (менее 1 млн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года) и счетах организаций с остатком или стоимостью, превышающей 250 тыс. долларов.

Обмен информацией будет касаться данных, полученных с 30 июня 2023 года до конца года, и затронет только небольшое количество счетов. Следующий этап, который охватит остальные счета, начнется лишь в 2025 году.

"Для большинства обмен данных отложен до 2025 года. Только тогда налоговые органы получат информацию за 2023 год. Однако это не означает, что все данные о беженцах будут подлежать такому обмену", – отмечает Томашевская.

Украинцы получат анкеты CRS-1, в которых нужно будет указать персональные данные, а также страны, где они являются налоговыми резидентами, и их налоговые номера в этих странах, объясняет Томашевская. Это означает, что для передачи данных из Украины в Германию необходимо, чтобы украинец в анкете указал Германию как страну своего налогового резидентства и предоставил соответствующий ИНН.

"Если человек скрыл данные о своем резидентстве, предусмотрена санкция в размере 800 тыс. грн", – добавляет эксперт. Такую анкету пришлет банк.

Украина приняла на себя обязательство провести масштабную проверку. Теперь банки обязаны уведомить граждан о необходимости предоставить сведения о своем налоговом резидентстве, чтобы определить, с какими странами будет происходить обмен информацией. Банк также должен проинформировать клиентов, что эти данные будут переданы налоговым органам.

если сведения о клиенте изменятся (например, адрес проживания или резидентство), он обязан уведомить об этом финансового агента в течение 30 дней. Игнорирование этого требования дает финучреждению право в одностороннем порядке разорвать с клиентом деловые отношения;

представление заведомо ложных данных/ведомостей грозит владельцу счета штрафом в размере 100 минимальных зарплат (800 тыс. грн).

То есть украинские и европейские (и не только европейские) банки раздают анкеты с просьбой указать налоговое резидентство и налоговые номера в других странах. Обмен информацией будет происходить именно с теми странами, где есть налоговое резидентство. Если указать неправдивые данные, грозит штраф в размере около 800 тыс. грн.

Ранее Фокус рассказывал, каким банкам украинцы чаще всего доверяют свои средства. Также сообщалось, что НБУ ввел временную возможность безналичного обмена средств клиентов финучреждений в российских или белорусских рублях.