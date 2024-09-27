Можуть оштрафувати на 800 тисяч: податкова почне проводити масштабні перевірки

Українці отримають CRS-1 анкети, у ній вкажуть персональні дані, а також напишуть, у яких державах вони мають податкове резидентство і який податковий номер мають у цій країні.

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Україна, приєднавшись до угоди CRS (Common Reporting Standard), почне обмін банківською інформацією своїх громадян з 123 країнами. Це спрямовано на боротьбу з податковими ухиленнями. Нововведення набуде чинності з 30 вересня і на початковому етапі торкнеться лише невеликої групи українців — тих, у кого на рахунках понад мільйон доларів, а також власників нових рахунків. Однак уже з наступного року обмін охопить більшу кількість громадян. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Це нововведення може вплинути на українських біженців, які отримують соціальні виплати в країнах перебування і продовжують працювати віддалено в Україні. Обмін банківською інформацією дасть змогу країнам бачити їхні фінансові операції, що може спричинити перегляд умов отримання соціальної допомоги або додаткові податкові зобов'язання.

Олександра Томашевська, податкова консультантка Київського центру підтримки та розвитку бізнесу пояснила, що з 30 вересня розпочнеться перший етап обміну інформацією. Він торкнеться рахунків із залишком від одного мільйона доларів, а також нових рахунків. За словами експерта, це вплине на невелику частину українців. Ба більше, ті, у кого на рахунках у середньому понад мільйон доларів, зможуть дозволити собі оплату послуг податкових адвокатів і бухгалтерів, що забезпечить їм професійну підтримку:

30 вересня 2024 року — обмін даними про нові рахунки, відкриті після 1 липня 2023 року, і рахунки фізичних осіб із високою вартістю (понад 1 млн доларів станом на 30 червня 2023 року);

30 вересня 2025 року — про рахунки з низькою вартістю (менше ніж 1 млн доларів станом на 30 червня 2023 року) і рахунки організацій із залишком або вартістю, що перевищує 250 тис. доларів.

Обмін інформацією стосуватиметься даних, отриманих з 30 червня 2023 року до кінця року, і торкнеться тільки невеликої кількості рахунків. Наступний етап, який охопить решту рахунків, розпочнеться лише у 2025 році.

"Для більшості обмін даних відкладено до 2025 року. Тільки тоді податкові органи отримають інформацію за 2023 рік. Однак це не означає, що всі дані про біженців підлягатимуть такому обміну", — зазначає Томашевська.

Українці отримають анкети CRS-1, у яких потрібно буде вказати персональні дані, а також країни, де вони є податковими резидентами, та їхні податкові номери в цих країнах, пояснює Томашевська. Це означає, що для передачі даних з України до Німеччини необхідно, щоб українець в анкеті вказав Німеччину як країну свого податкового резидентства і надав відповідний ІПН.

"Якщо людина приховала дані про своє резидентство, передбачена санкція в розмірі 800 тис. грн", — додає експерт. Таку анкету надішле банк.

Україна взяла на себе зобов'язання провести масштабну перевірку. Тепер банки зобов'язані повідомити громадян про необхідність надати відомості про своє податкове резидентство, щоб визначити, з якими країнами відбуватиметься обмін інформацією. Банк також повинен проінформувати клієнтів, що ці дані будуть передані податковим органам.

якщо відомості про клієнта зміняться (наприклад, адреса проживання або резидентство), він зобов'язаний повідомити про це фінансового агента протягом 30 днів. Ігнорування цієї вимоги дає фінустанові право в односторонньому порядку розірвати з клієнтом ділові відносини;

подання завідомо неправдивих даних/відомостей загрожує власнику рахунку штрафом у розмірі 100 мінімальних зарплат (800 тис. грн).

Тобто українські та європейські (і не тільки європейські) банки роздають анкети з проханням вказати податкове резидентство та податкові номери в інших країнах. Обмін інформацією відбуватиметься саме з тими країнами, де є податкове резидентство. Якщо вказати неправдиві дані, загрожує штраф у розмірі близько 800 тис. грн.

Раніше Фокус розповідав, яким банкам українці найчастіше довіряють свої кошти. Також повідомлялося, що НБУ ввів тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів фінустанов у російських або білоруських рублях.