Податкова рано чи пізно дізнається: які обмеження діють для банківських переказів

Банк зазвичай просить підтвердити джерело доходу, пояснити мету переказів або навіть відмовляється від співпраці з проблемним клієнтом.

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В Україні поступово посилюється контроль за переказами з картки на картку. Деякі банки вже запровадили обмеження як за сумами, так і за кількістю транзакцій, ще до офіційного рішення НБУ. Податкові органи також можуть отримати доступ до даних про банківські перекази. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

В Україні відсутні податки на перекази з картки на картку. Однак є податок на доходи. Якщо ви заробляєте гроші неофіційно та використовуєте свою картку для їхнього отримання, податкові органи рано чи пізно про це дізнаються. Вони можуть запросити інформацію про походження доходу, чи задекларували ви його і чи сплатили податок. За умови відкриття рахунку в будь-якому банку, інформація про це автоматично надсилається до податкової служби.

Крім того, ст. 62 Закону "Про банки і банківську діяльність" містить список випадків, коли банк повинен розкрити банківську таємницю. Серед цих випадків, наприклад, вимога "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" — Державної податкової служби. Тобто, за законом, для податківців банківської таємниці немає. Якщо вони запідозрили когось в ухиленні від сплати податків, вони легко можуть отримати дані про його рахунки.

Національний банк ще кілька місяців тому запропонував запровадити обмеження на банківському ринку. У цій пропозиції передбачалися такі обмеження:

до 30 транзакцій на місяць в одному банку;

до 100 тис. грн на місяць в одному банку.

Наразі обговорення тривають, і остаточна версія лімітів може відрізнятися від нинішніх пропозицій. Обмеження в 30 транзакцій на місяць не торкнеться 98,44% клієнтів банків, а ліміти за сумою не вплинуть на 95% користувачів.

"Триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Команда зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, ми збираємо їхні позиції", — заявляв минулого місяця голова НБУ Андрій Пишний.

Зміни можуть бути ухвалені в найближчому майбутньому, повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я повністю підтримую ініціативи НБУ, спрямовані на боротьбу з тіньовими розрахунками та запобігання платежам без ідентифікації клієнта, що сприяє протидії злочинній діяльності та ухиленню від податків. Ці зміни будуть впроваджені найближчим часом", — зазначив він.

"Проте на рахунок можуть надходити інші кошти (заробітна плата, пенсія, стипендія, допомога родичів тощо). Під такі обмеження не потрапляють розрахунки в торговельних мережах, придбання будь-яких товарів. Отже, для пересічного власника картки жодних змін, по суті, не відбудеться: понад 95% громадян не відчують нових лімітів", — пояснила Марина Павленко, провідний експерт з фінансового моніторингу одного з українських банків.

Ліміти на картках, які не повинні використовуватися для підприємницької діяльності, незабаром можуть стати обов'язковими для всіх. А поки що їх уже встановила частина банків. Наприклад, у службі підтримки ПриватБанку розповіли, що максимально за один переказ можна відправити 29 999 грн. Водночас за місяць можна переказати не більш ніж 1 млн грн і здійснити 200 транзакцій.

Цю межу важко назвати суворим обмеженням. Monobank дозволяє на добу проводити до 50 транзакцій, а за місяць — до 150 транзакцій. Щодо сум у банку діють такі обмеження на місяць:

картка Mastercard — до 10 000 USD (за курсом НБУ);

Visa — до 25 000 USD (за курсом НБУ).

Дійсно відчутні обмеження запровадили в Ощадбанку. Максимальна сума одного переказу становить 29 999,99 грн, однак за добу можна відправити до 65 тис. грн, а за місяць — 150 тис. грн. Максимальна кількість переказів за місяць — 50. Це обмеження наближене до того, що пропонував Нацбанк.

Райффайзен Банк, що також входить до п'ятірки банків із найбільшою кількістю виданих карт, ліміт на кількість переказів не встановив. При цьому на добу можна відправити до 270 тис. грн. А-Банк також не має ліміту переказів між картами. Відсутність лімітів дозволяє використовувати картки фізосіб для того, щоб відмивати мільйони гривень.

Раніше Фокус розповідав, яким банкам українці найчастіше довіряють свої кошти. Також повідомлялося, що НБУ ввів тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів фінустанов у російських або білоруських рублях.