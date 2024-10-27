Украинцы с низким доходом могут получить денежную помощь: кому выплатят пособие

Суммарно на одного члена семьи можно получить 10,8 тыс. грн в течение трех месяцев.

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В октябре 2024 года жители Запорожья смогут рассчитывать на денежную помощь от UNHCR Ukraine, которая будет направлена на поддержку малоимущих граждан. Об этом говорится в сообщении компании UNHCR.

Организаторы сообщают, что помощь будет предоставлена гражданам с месячным доходом, не превышающим 5,4 тыс. грн на каждого члена семьи. Кроме того, она предназначена для тех, кто еще не получал финансирование от UNHCR Ukraine или других благотворительных организаций, с учетом критериев уязвимости.

Финансовую помощь в Запорожье выплатят:

лицам со статусом ВПЛ, переместившимся за последние шесть месяцев;

гражданам, вернувшимся в страну, после вынужденного выезда за границу;

лицам, вернувшимся на постоянное местожительство после того, как выезжали в другие регионы после 24 февраля 2022 года.

Необходимо соответствовать критериям уязвимости:

семья только с одним из родителей, имеющих одного и более детей до 18 лет или проживающих вместе с людьми в возрасте от 55 лет;

семью возглавляет одинокий или несколько одиноких лиц пожилого возраста старше 55 лет или пожилой человек с детьми (до 18 лет);

семья имеет в составе одного/несколько членов с особыми потребностями: тяжелые заболевания или инвалидность.

В общей сложности на одного члена семьи можно получить 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн в месяц в течение трех месяцев). Для подачи заявки на помощь требуется наличие оригиналов документов для каждого члена семьи. Запись на получение денежной помощи от UNHCR Ukraine или БФ "Право на защиту" в Запорожье можно сделать следующими способами:

заполнив анкету;

или по телефону: 063 182 68 96.

Регистрация на помощь происходит только по предварительной записи.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.