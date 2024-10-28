Украинцы могут получить деньги на солнечные батареи: кому заплатят

Частным домохозяйствам предоставили возможность получить беспроцентный кредит на солнечные батареи, ветровые генераторы и накопители энергии.

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В Украине начали действовать несколько программ, направленных на содействие гражданам в переходе на альтернативные источники энергии для домов и предприятий. В рамках этих инициатив некоторые получатели смогут получить до 150 миллионов гривен. Об этом говорится в материале издания Gsminfo.

Как сообщается, физические и юридические лица смогут получить определенные суммы или воспользоваться беспроцентными кредитами для приобретения и установки энергооборудования. Финансирование этих проектов будет обеспечено несколькими фондами, в частности:

фонд энергоэффективности;

фонд развития предпринимательства;

фонд декарбонизации Украины.

Комплекс программ, ориентированный на увеличение использования альтернативных источников энергии, поспособствует уменьшению зависимости населения от централизованного энергоснабжения.

Частным домохозяйствам теперь предоставлена возможность оформить беспроцентный кредит на покупку солнечных батарей, ветровых генераторов и накопителей энергии. Максимальная сумма кредита составляет 480 тыс. гривен, а срок его предоставления — до десяти лет.

Кроме того, объединенные совладельцы многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) смогут получить до 2 млн гривен для установки солнечных электростанций и тепловых насосов. В рамках программы 70% стоимости проекта будет покрыто благотворительными фондами.

Малый и средний бизнес получит возможность оформить кредиты на сумму до 150 миллионов гривен под процентные ставки 5%, 7% или 9% для реализации экологических проектов. Эти средства могут быть использованы для установки ветряных турбин, солнечных панелей и систем энергосбережения. Кроме того, на полученные средства можно будет построить газопоршневые, газотурбинные или биогазовые установки для генерации электроэнергии.

Также бизнес сможет получить кредиты в размере до 25 миллионов гривен с годовой ставкой до 9%. Эти средства можно направить на приобретение тепловых насосов, солнечных панелей, биокотельных, когенерационных установок, а также инвестировать в проекты по энергосервису.

Ранее мы писали, что в Китае придумали солнечную батарею, которая тянется, как резина. Солнечный элемент может помочь обеспечить питанием носимые устройства следующего поколения, которые не нужно будет заряжать извне.