Українці можуть отримати гроші на сонячні батареї: кому заплатять

Приватним домогосподарствам надали можливість отримати безвідсотковий кредит на сонячні батареї, вітрові генератори та накопичувачі енергії.

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В Україні почали діяти кілька програм, спрямованих на сприяння громадянам у переході на альтернативні джерела енергії для будинків і підприємств. У межах цих ініціатив деякі отримувачі зможуть отримати до 150 мільйонів гривень. Про це йдеться в матеріалі видання Gsminfo.

Як повідомляється, фізичні та юридичні особи зможуть отримати певні суми або скористатися безвідсотковими кредитами для придбання та встановлення енергообладнання. Фінансування цих проєктів буде забезпечено кількома фондами, зокрема:

фонд енергоефективності;

фонд розвитку підприємництва;

фонд декарбонізації України.

Комплекс програм, орієнтований на збільшення використання альтернативних джерел енергії, сприятиме зменшенню залежності населення від централізованого енергопостачання.

Приватним домогосподарствам тепер надано можливість оформити безвідсотковий кредит на купівлю сонячних батарей, вітрових генераторів і накопичувачів енергії. Максимальна сума кредиту становить 480 тис. гривень, а термін його надання — до десяти років.

Крім того, об'єднані співвласники багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) зможуть отримати до 2 млн гривень для встановлення сонячних електростанцій і теплових насосів. У межах програми 70% вартості проєкту буде покрито благодійними фондами.

Малий і середній бізнес отримає можливість оформити кредити на суму до 150 мільйонів гривень під відсоткові ставки 5%, 7% або 9% для реалізації екологічних проєктів. Ці кошти можуть бути використані для встановлення вітряних турбін, сонячних панелей і систем енергозбереження. Крім того, на отримані кошти можна буде побудувати газопоршневі, газотурбінні або біогазові установки для генерації електроенергії.

Також бізнес зможе отримати кредити в розмірі до 25 мільйонів гривень з річною ставкою до 9%. Ці кошти можна спрямувати на придбання теплових насосів, сонячних панелей, біокотелень, когенераційних установок, а також інвестувати в проєкти з енергосервісу.

Раніше ми писали, що в Китаї придумали сонячну батарею, яка тягнеться, як гума. Сонячний елемент може допомогти забезпечити живленням носимі пристрої наступного покоління, які не потрібно буде заряджати ззовні.