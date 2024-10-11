Приголомшливі сонячні батареї забезпечують ККД 25%, стабільність 95% після 2000 год тестів

Вчені працюють над новим типом сонячної комірки, яка може більш ефективно перетворювати сонячне світло на електрику і служити довше, ніж наявні аналоги.

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Розроблена дослідниками з Міського університету Гонконгу (CityUHK), технологія підвищує стабільність, надійність, ефективність і доступність перовскітних сонячних елементів. Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

Використовуючи нову технологію, команда CityUHK створила просту структуру пристрою, яка може полегшити майбутнє промислове виробництво і підвищити впевненість у комерціалізації перовскітних сонячних елементів. Вони поліпшили довгострокову стабільність перовскітних сонячних елементів за допомогою методу атомно-шарового осадження (ALD). Шар замінює шар перенесення електронів фулерену на оксид олова.

Нова сонячна батарея досягла ефективності перетворення енергії, що перевищує 25% за рахунок оптимізації дефектів кисневих вакансій у шарі оксиду олова, при цьому зберігши ефективність понад 95% після 2000 годин безперервної роботи в суворих умовах випробувань. Дослідники стверджують, що ця продуктивність перевищує стабільність традиційних перовскітних сонячних елементів, відповідаючи кільком галузевим стандартам довговічності. Таким чином вчені прокладають шлях до більш надійних і ефективних сонячних елементів, спрощуючи виробничі процеси і роблячи виробництво сонячних елементів у великих масштабах більш рентабельним. Загалом, дослідження має потенціал для впровадження в сонячні енергетичні системи протягом наступних 5 років.

Загалом, команда вчених працює над новим типом сонячного осередку, який може більш ефективно перетворювати сонячне світло на електрику і служити довше, ніж наявні сонячні осередки.

Перше нововведення, запропоноване дослідниками, — інтеграція дірково-селективних матеріалів і шарів перовскіта, що спрощує процес виробництва. Друге полягає в тому, що експлуатаційна стабільність пристрою значно підвищується завдяки використанню неорганічного шару переносу електронів, оксиду олова, який має чудову термічну стабільність, для заміни традиційних органічних матеріалів.

Структура пристрою являє собою найбільш спрощену архітектуру в сучасній галузі перовскітних сонячних осередків, пропонуючи значні переваги для індустріалізації. Це рішення не вимагає традиційного органічного шару перенесення, що ефективно знижує вартість матеріалів у процесі виробництва і значно спрощує етапи виробництва.

Раніше ми писали, що в Китаї придумали сонячну батарею, яка тягнеться, як гума. Сонячний елемент може допомогти забезпечити живленням носимі пристрої наступного покоління, які не потрібно буде заряджати ззовні.