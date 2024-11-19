Какую информацию налоговая знает об украинцах за границей: полный список

Украинская налоговая получила данные как о физлицах с зарубежными активами, так и о представителях бизнеса.

Украина закрыла доступ к финансовым данным, которые Государственная налоговая служба (ГНС) получила от зарубежных партнеров в рамках обмена информацией по CRS. Сообщается, что ГНС уже начала анализировать поступившие данные, и налогоплательщики начали получать запросы на основе этой информации. Юристы ожидают увеличение числа судебных разбирательств с налоговыми органами по вопросам, связанным с CRS. Об этом говорится в материале издания "Информатор".

В начале октября Государственная налоговая служба (ДПС) сообщила о первом успешном автоматическом обмене финансовыми данными между Украиной и странами-партнерами по стандарту Common Reporting Standard (CRS). На сегодняшний день к системе подключились 120 стран.

"По состоянию на сегодняшний день от контролирующих органов иностранных юрисдикций информации об отказе в осуществлении информационного обмена с Украиной информацией по стандарту CRS не поступало", — отметил директор департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, ГНС Артем Чехлов.

Он также отметил, что в текущем обмене данными участвуют только 54 страны, которые уже активировали необходимые процедуры. Следующий этап обмена информацией по системе CRS состоится до 30 сентября 2025 года. В рамках обмена данные предоставляют банки, страховые и инвестиционные компании, а также другие финансовые учреждения, включая следующие сведения:

имя владельца счета;

адрес;

налоговое резидентство;

налоговый номер;

дата/место рождения;

данные о финансовом учреждении;

данные счета;

остаток средств на счете на конец отчетного периода;

общая сумма дивидендов, процентов или других доходов.

Украинская налоговая служба получила информацию не только о физических лицах с зарубежными активами, но и о представителях бизнеса. Юристы считают, что это значительный объем данных. Они уверены, что если информации, полученной через автоматический обмен, окажется недостаточно, налоговые органы направят уточняющие запросы как отдельным физическим лицам, так и предприятиям. Такая практика всегда была доступна фискальным службам, особенно при проверках КИК — контролируемых украинскими гражданами иностранных компаний.

"Полученная в рамках автоматического обмена информация по счетам иностранных компаний может быть использована налоговыми органами, в том числе для осуществления контроля над соблюдением нашими резидентами (как физическими, так и юридическими лицами) правил КИК", — подтвердил партнер КАС Групп, адвокат Владимир Сытник.

Он напомнил, что в рамках первого этапа автообмена Украина предоставляла информацию только по подотчетным счетам нерезидентов — как физических, так и юридических лиц, открытым после 1 июня 2023 года, за второе полугодие 2023 года. Также это касалось счетов иностранных физических лиц, открытых до 30 июня 2023 года, если остаток на них или стоимость превышала $1 млн. Владимир Сытник предположил, что Украина могла получить данные от партнеров за весь 2023 год или даже ретроспективную информацию, если соответствующий пункт был предусмотрен в двусторонних соглашениях с другими странами.

"К тому же само соглашение CRS не закрепляет определенную сумму, при достижении или превышении которой происходит обмен информацией. Поэтому прогнозируемый объем данных действительно значителен и с последующим автообменом только увеличится", — считает Сытник.

Управляющий партнер юридической компании GLS, Ольга Черевко, отметила, что процесс анализа текущей информации может занять несколько месяцев или более, в зависимости от сложности и объема данных. По ее словам, система CRS помогает выявлять разнообразные схемы, связанные с использованием офшорных юрисдикций для сокрытия активов. Повышение информационной прозрачности может привести к раскрытию незадекларированных инвестиций и незарегистрированных счетов, добавила она в интервью "Минфину".

В самой ГНС прогнозов по обработке данных не дают. При этом Артем Чехлов из Госналоговой службы уточнил, что в его ведомстве не создавалось специальное подразделение для анализа полученных сведений.

"Структурные подразделения ГНС проводят обработку и анализ информации CRS в соответствии с их компетенцией в общем порядке с применением риск-ориентированного подхода", — говорит Чехлов.

Эксперты уверены, что фискалы начнут с больших кейсов, и только на их обработку может уйти полгода или больше.

CRS — это инструмент, предназначенный для выявления несоответствий между задекларированными доходами налогоплательщика и уплаченными налогами. Он также помогает обнаружить случаи недекларирования доходов контролируемых иностранных компаний. Возможные последствия для налогоплательщика зависят от того, насколько тщательно контролирующий орган проанализирует собранную информацию, а также от налоговой истории налогоплательщика и происхождения его доходов, отмечает Иван Маринюк, руководитель практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

В официальном запросе в Государственную налоговую службу Министерство финансов обратилось с просьбой предоставить информацию о объемах собранных данных (по числу охваченных физических лиц, ФЛП, юридических лиц), а также о наиболее интересных кейсах и странах, которые предоставили наибольшее количество сведений. Однако запрос был отклонен с категорическим отказом, сославшись на законы "О доступе к публичной информации" и "О национальной безопасности".

"Информация, поступившая в контролирующие органы от компетентного органа иностранного государства, в соответствии с международными договорами, содержащими положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, или составленных на основании межведомственных договоров, является информацией с ограниченным доступом", — уточнил Артем Чехлов.

По его словам, в случае разглашения в СМИ данных по CRS, "Украина может быть признана ненадлежащим партнером". А это может привести к остановке обмена данными и может отрицательно сказаться на нашей экономической безопасности. Чехлов заверил, что запрет предоставить нам детали обмена находится в "интересах национальной безопасности" нашей страны.

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