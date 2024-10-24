Налоговая планирует получить доступ ко всем счетам украинцев и бизнеса, – Южанина

В одном из пунктов Национальной стратегии доходов предусмотрено, что налоговая служба получит доступ к данным о банковских счетах украинцев.

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Налоговая служба намерена усилить контроль за гражданами Украины и бизнесом, стремясь получить доступ к информации о банковских счетах физических и юридических лиц. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина.

Она отметила, что один из пунктов Национальной стратегии доходов предусматривает предоставление налоговой службе доступа к данным о банковских счетах граждан Украины. Это означает, что Государственная налоговая служба планирует получать информацию, составляющую банковскую тайну клиентов банков, которые не находятся под налоговыми проверками.

Она подчеркнула, что требуется принять действенные меры для восстановления доверия к налоговым органам, особенно в вопросах обработки персональных данных налогоплательщиков. Обществу необходимо предоставить уверенность, что расширенные полномочия не будут использоваться для давления. Лишь после этого можно обсуждать возможность расширения доступа налоговых органов к информации о движении средств на счетах налогоплательщиков.

Депутат отметила, что налоговые органы до сих пор не предприняли никаких шагов для восстановления доверия. Тем не менее уже подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство, которые предусматривают раскрытие банками информации, составляющей банковскую тайну.

"К такой информации ГНС предлагает отнести, в частности, сведения по операциям по счетам конкретного юридического лица, ФЛП или обычного гражданина за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей. При этом такую информацию банки должны будут предоставлять в целях проведения налоговой документальных проверок банков и их обособленных подразделений", — пояснила Южанина.

Южанина со ссылкой на письмо НБУ сообщила, что в Нацбанке отмечают о наделении действующим законодательством налоговых органов всеми необходимыми полномочиями для получения нужной информации. Кроме того, акцентирует внимание нардеп Южанина, в письме НБУ было отмечено, что расширение прав налоговой на доступ к банковской тайне без веских оснований (как это предлагается ГНС) может негативно сказаться на уровне имплементации законодательства Европейского Союза.

Ранее Фокус рассказывал, каким банкам украинцы чаще всего доверяют свои средства. Также сообщалось, что НБУ ввел временную возможность безналичного обмена средств клиентов финучреждений в российских или белорусских рублях.