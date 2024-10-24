Податкова планує отримати доступ до всіх рахунків українців і бізнесу, — Южаніна

В одному з пунктів Національної стратегії доходів передбачено, що податкова служба отримає доступ до даних про банківські рахунки українців.

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Податкова служба має намір посилити контроль за громадянами України та бізнесом, прагнучи отримати доступ до інформації про банківські рахунки фізичних та юридичних осіб. Про це повідомила народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна.

Вона зазначила, що один із пунктів Національної стратегії доходів передбачає надання податковій службі доступу до даних про банківські рахунки громадян України. Це означає, що Державна податкова служба планує отримувати інформацію, що становить банківську таємницю клієнтів банків, які не перебувають під податковими перевірками.

Вона підкреслила, що потрібно вжити дієвих заходів для відновлення довіри до податкових органів, особливо в питаннях оброблення персональних даних платників податків. Суспільству необхідно надати впевненість, що розширені повноваження не будуть використовуватися для тиску. Лише після цього можна обговорювати можливість розширення доступу податкових органів до інформації про рух коштів на рахунках платників податків.

Депутатка зазначила, що податкові органи досі не зробили жодних кроків для відновлення довіри. Проте вже підготовлено пропозиції щодо внесення змін до законодавства, які передбачають розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю.

"До такої інформації ДПС пропонує віднести, зокрема, відомості щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, ФОПа або звичайного громадянина за певний проміжок часу із зазначенням контрагентів і призначень платежів. При цьому таку інформацію банки повинні будуть надавати з метою проведення податковою документальних перевірок банків та їхніх відокремлених підрозділів", — пояснила Южаніна.

Южаніна з посиланням на лист НБУ повідомила, що в Нацбанку наголошують про наділення чинним законодавством податкових органів усіма необхідними повноваженнями для отримання потрібної інформації. Крім того, акцентує увагу нардепка Южаніна, у листі НБУ було зазначено, що розширення прав податкової на доступ до банківської таємниці без вагомих підстав (як це пропонується ДПС) може негативно позначитися на рівні імплементації законодавства Європейського Союзу.

Раніше Фокус розповідав, яким банкам українці найчастіше довіряють свої кошти. Також повідомлялося, що НБУ ввів тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів фінустанов у російських або білоруських рублях.