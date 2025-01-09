Государственный долг Украины достиг рекордного значения: СМИ назвали ошеломляющую цифру

В течение 2021-2024 годов государственный долг Украины вырос почти вдвое, а значительная часть этой суммы добавилась после начала полномасштабного вторжения России.

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В апреле 2024 года государственный долг Украины составил 92% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Об этом со ссылкой на данные собственного аналитического отдела сообщает Forbes Ukraine.

Журналисты пишут, что сейчас государственный долг Украины равен почти 7 триллионам гривен. Из этой суммы прямая задолженность страны составляет 96% от оцениваемого объема и 4% приходится на долги, которые гарантированы государством.

Аналитики указывают динамику роста государственного долга за период с 2021 до 2024 года. Согласно данным аналитического центра издания, совокупный объем долга составлял 2,67 триллиона гривен или 49% ВВП.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, сумма заимствований начала расти для того, чтобы финансировать "бюджет военного положения". Уже в 2023 году аналитики установили, что общий объем госдолга уже перевалил за отметку в 5,5 трлн гривен, или 84% ВВП.

Журналисты указывают, что рост долга также обусловлен ослаблением курса гривны к ведущим валютам мира. Эта флуктуация привела к тому, что увеличила "гривневый масштаб долгов в иностранной валюте".

Ранее сообщалось, как растет госдолг Украины и будут ли его списывать. Экономист Алексей Кущ говорит, что кредиторы Украины стали угрожать дефолтом, если не возобновятся процентные платежи по евробондам.

Впоследствии стало известно, как отказ Украины от обслуживания госдолга повлияет на экономику страны. Финансовый аналитик Андрей Нестерук объясняет, что скрывается за этим пугающим словом и какие могут быть сценарии развития событий.