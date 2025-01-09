Державний борг України досяг рекордного значення: ЗМІ назвали приголомшливу цифру

Протягом 2021-2024 років державний борг України зріс майже удвічі, а значна частина цієї суми додалася після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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У квітні 2024 року державний борг України склав 92% від внутрішнього валового продукту (ВВП) країни. Про це з посиланням на дані власного аналітичного відділу повідомляє Forbes Ukraine.

Журналісти пишуть, що наразі державного боргу України дорівнює майже 7 трильйонам гривень. З цієї суми пряма заборгованість країни складає 96% від оцінюваного об'єму та 4% припадає на борги, які гарантовані державою.

Аналітики вказують динаміку зростання державного боргу за період з 2021 до 2024 року. Відповідно до даних аналітичного центру видання, сукупний об'єм боргу складав 2,67 трильйона гривень або 49% ВВП.

З початком повномасштабного вторгнення РФ до України, сума запозичень почала зростати для того, аби фінансувати "бюджет воєнного стану". Вже у 2023 році аналітики встановили, що загальний об'єм держборгу вже перевалив за позначку в 5,5 трлн гривень, або 84% ВВП.

Журналісти вказують, що зростання боргу також зумовлене послабленням курсу гривні до провідних валют світу. Ця флуктуація призвела до того, що збільшила "гривневий масштаб боргів у іноземній валюті".

Раніше повідомлялося, як зростає держборг України та чи будуть його списувати. Економіст Олексій Кущ каже, що кредитори України стали погрожувати дефолтом, якщо не відновляться процентні платежі за євробондами.

Згодом стало відомо, як відмова України від обслуговування держборгу вплине на економіку країни. Фінансовий аналітик Андрій Нестерук пояснює, що ховається за цим лякаючим словом і які можуть бути сценарії розвитку подій.