10 пенсий учителям: кто из педагогов может получить такую выплату

В Украине педагогам при выходе на пенсию по возрасту предоставляется единовременная денежная выплата в размере десяти месячных пенсионных выплат.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".

Выплата производится одновременно с первой пенсией и финансируется за счет средств Государственного бюджета Украины. На получение этой помощи имеют право педагогические работники, которые:

работали на должностях в учебных заведениях государственной или коммунальной формы собственности, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет;

достигли пенсионного возраста (обычно 60 лет) и выходят на пенсию по возрасту, а не за выслугу лет;

имеют страховой стаж: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

до момента выхода на пенсию по возрасту не получали никакой другой пенсии.

Педагогические работники, занимавшие следующие должности, имеют право на получение единовременной денежной помощи в размере десяти месячных пенсионных выплат:

учителя, воспитатели, директора, заведующие и их заместители в учреждениях общего среднего, дошкольного и внешкольного образования;

преподаватели и мастера производственного обучения в профессионально-технических учебных заведениях;

работники детских домов, школ-интернатов, логопедических пунктов и других специализированных образовательных учреждений.

Выплата денежной помощи производится Пенсионным фондом Украины однократно вместе с первой пенсией. Для её получения нужно обратиться с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда и предоставить документы, подтверждающие право на эту выплату.

Напомним, министр образования и науки Оксен Лисовой в июле рассказывал, что украинские школьники отстают от программы на два года.

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