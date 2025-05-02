10 пенсій учителям: хто з педагогів може отримати таку виплату

В Україні педагогам при виході на пенсію за віком надається одноразова грошова виплата в розмірі десяти місячних пенсійних виплат.

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Про це йдеться в постанові Кабміну № 909 від 4 листопада 1993 року "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

Виплата здійснюється одночасно з першою пенсією та фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України. На отримання цієї допомоги мають право педагогічні працівники, які:

працювали на посадах у навчальних закладах державної або комунальної форми власності, що дають право на призначення пенсії за вислугу років;

досягли пенсійного віку (зазвичай 60 років) і виходять на пенсію за віком, а не за вислугу років;

мають страховий стаж: не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;

до моменту виходу на пенсію за віком не отримували жодної іншої пенсії.

Педагогічні працівники, які обіймали такі посади, мають право на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі десяти місячних пенсійних виплат:

учителі, вихователі, директори, завідувачі та їхні заступники в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;

викладачі та майстри виробничого навчання у професійно-технічних навчальних закладах;

працівники дитячих будинків, шкіл-інтернатів, логопедичних пунктів та інших спеціалізованих освітніх закладів.

Виплата грошової допомоги здійснюється Пенсійним фондом України одноразово разом із першою пенсією. Для її отримання потрібно звернутися із заявою до територіального відділення Пенсійного фонду та надати документи, що підтверджують право на цю виплату.

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