С 1 июня месячный лимит переводов урезают: что известно

Банки в Украине планируют снизить лимиты на переводы для граждан. "ПриватБанк" уже начал рассылку предупреждений.

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Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на оповещение в "Приват24".

Так, в источнике говорится, что с 1 июня 2025 года максимальная сумма переводов между счетами физических лиц по Украине снижается со 150 до 100 тысяч гривен.

"В лимите учитываются не только переводы по номеру карты или телефона, но и те, что осуществляются по реквизитам IBAN", — заявили в банке.

Пр этом, этот лимит не распространяется на снятие наличных, оплату покупок, коммунальные платежи, переводы между собственными счетами, покупку облигаций и платежи на счета юридических лиц.

Если нужно сделать переводы на большую сумму, банк просит предоставить документы, подтверждающие доход или участие в волонтерской деятельности.

Ранее сообщалось, что НБУ отменил ряд валютных ограничений, введенных в первые дни российско-украинской войны. Новое решение дает возможность вывести за границу дивиденды на сумму до 1 млн евро в месяц.

К тому же 1 марта заместитель председателя Нацбанка Украины Сергей Николайчук заявил, что регулятор будет продолжать политику отмены валютных ограничений, чтобы стимулировать приток капитала в страну.