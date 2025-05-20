З 1 червня місячний ліміт переказів урізають: що відомо

Банки в Україні планують знизити ліміти на перекази для громадян. "ПриватБанк" уже почав розсилку попереджень.

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Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на сповіщення в "Приват24".

Так, у джерелі йдеться, що з 1 червня 2025 року максимальна сума переказів між рахунками фізичних осіб в Україні знижується зі 150 до 100 тисяч гривень.

"У ліміті враховуються не тільки перекази за номером картки або телефону, а й ті, що здійснюються за реквізитами IBAN", — заявили в банку.

При цьому, цей ліміт не поширюється на зняття готівки, оплату покупок, комунальні платежі, перекази між власними рахунками, купівлю облігацій і платежі на рахунки юридичних осіб.

Якщо потрібно зробити перекази на велику суму, банк просить надати документи, що підтверджують дохід або участь у волонтерській діяльності.

Раніше повідомлялося, що НБУ скасував низку валютних обмежень, запроваджених у перші дні російсько-української війни. Нове рішення дає можливість вивести за кордон дивіденди на суму до 1 млн євро на місяць.

До того ж 1 березня заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук заявив, що регулятор продовжуватиме політику скасування валютних обмежень, щоб стимулювати приплив капіталу в країну.