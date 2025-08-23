В 2025 году украинцы платят больше за алкоголь. Среди причин дальнейшего изменения цен эксперты и называют государственную политику, рыночные тенденции, дешевый импортный сегмент.

Related video

Экономист Центра экономической стратегии Елеазар Левченко напоминает Фокусу, что осенью 2024-го впервые за шесть лет выросли минимальные розничные цены (МРЦ): "Минимальные цены поднимались на 50% для винодельческой продукции... В то же время минимальные цены не подняли на водки, ликеры, ромы, джины". Это, по его словам, сделало дешевые вина дороже относительно крепкого алкоголя.

Алкогольный рынок Украины в 2025 году находится в фазе активных изменений. Государство пересматривает минимальные розничные цены, виноделы борются с экономическими и климатическими вызовами, а на полках магазинов появляется все больше дешевого импорта.

Минимальные цены на алкоголь: удар по дешевым напиткам

Данные Госстата подтверждают тенденцию: в январе-июле 2025 года цены на вина выросли на 6%, тогда как водка подорожала лишь на 3%. В 2024 году вина поднялись в цене на 4,5%, а водка даже подешевела на 1,5%.

Основной сбор винограда будет в сентябре, поэтому следует дождаться результатов урожая в Украине Фото: facebook.com/koruswine

Политика МРЦ, напоминает Левченко, имеет четкую социальную цель.

"Основной целью политики установления минимальных цен на алкоголь является преодоление побочных негативных эффектов от потребления. То есть в первую очередь такая политика направлена на более активных потребителей алкоголя и потребителей дешевого алкоголя. Соответственно, прежде всего, это затрагивает производителей дешевого (обычно более крепкого и низкого качества) алкоголя, поскольку увеличит цены на них и приведет к уменьшению потребления. Также это потенциально вытесняет производителей алкоголя, которые пытаются соревноваться низкой ценой за счет худшего качества алкоголя или несоблюдением стандартов", — объясняет эксперт.

В июне 2025 года цены на алкоголь выросли на 1,1% по сравнению с маем Фото: Pexels

Винные колебания: между погодой и конкуренцией

Другое измерение ситуации демонстрирует винный рынок. Президент Всеукраинской ассоциации виноделов и сомелье Наталья Благополучная оценивает перспективы скорее пессимистично.

"Во-первых, на цену влияет много экономических факторов. Это и проблемы с трудовым ресурсом, и курс валют, и проблемы с логистикой. Во-вторых, это конкуренция среди одного сегмента вин Украины и Европы. Часто покупатель, который не знает вин Украины, выбирает импортные позиции, которые выше по цене, надеясь, что такие вина лучше аналогичных вин Украины. А это не всегда так", — рассказывает Наталья Благополучная.

Еще один вызов — урожай 2025 года, а также расходы на выращивание винограда, его обработки и тому подобное.

Часто покупатель, который не знает вин Украины, выбирает импортные позиции, которые выше по цене, надеясь, что такие вина лучше аналогичных вин Украины. А это не всегда так

"Даже цена на покупной виноград (для тех виноделов, кто не имеет своих виноградников) играет свою роль в формировании конечной цены вина", — объясняет эксперт.

Сейчас сбор винограда стартовал в Одесской области: "Сейчас начали сбор белых сортов винограда группы Пино. Показатели для изготовления игристых вин хорошие. Но основной сбор будет в сентябре. Надо надеяться, что не будет дождей, ведь это очень повлияет на качество винограда", — говорит Благополучная.

В феврале 2025 года цены на алкогольные напитки повысились на 1,3% по сравнению с январем Фото: Getty Images

Импорт идет в наступление: что пьют украинцы

Согласно результатам опроса КМИС при поддержке Всемирной организации здравоохранения, 21,5 % украинцев стали пить меньше, а 6,8 % вообще прекратили потреблять алкоголь после начала полномасштабной войны. Лишь 5,5 % отметили, что увеличили потребление, а 2,9 % вернулись к нему после перерыва.

Это четко указывает на снижение общего уровня потребления.

В то же время из-за роста цен расходы на алкоголь растут.

Есть сети, которые уже увеличивают долю вин Украины в общем количестве вин, проводят бесплатные презентации вин Украины, фестивали, дегустации и т.д.

Так, Госстат фиксирует значительное подорожание алкогольных напитков в 2025 году:

Пиво — +11,3 % (до 35,5 грн за 0,5 л)

Вино — +7,8 % (до 118,6 грн за 0,7 л)

Водка — +2,2 % (до 118,4 грн за 0,5 л)

Как напоминает Елеазар Левченко, до 2024 года последний раз минимальные цены на алкоголь пересматривались Кабмином в 2018 году.

"Поэтому из-за существенной потребительской инфляции есть смысл регулярно пересматривать "ценовой пол" на алкоголь. Подобная политика внедрялась и в других странах с целью поддержки общественного здоровья. Большинство исследований, исследовавших эффекты такой политики, продемонстрировали, что количество госпитализаций, связанных с острым алкогольным отравлением, уменьшилось на 2-9%, а количество госпитализаций, связанных с хроническим алкоголизмом, отреагировало с задержкой в 2-3 года и уменьшилось на 4-9% в год", — отмечает эксперт.

Некоторые сети увеличивают долю вин Украины в общем количестве предложений Фото: Grape Things: Pexels

Фокус также спросил Наталью Благополучную, действительно ли на полках стало больше дешевого иностранного вина. Ответ был однозначным: "Да, есть такая тенденция. Здесь ситуацию пока трудно кардинально изменить. Но есть сети, которые уже увеличивают долю вин Украины в общем количестве вин, проводят бесплатные презентации вин Украины, фестивали, дегустации и т.д. Я считаю, что только путем донесения до населения информации (теоретической и практической), можно достичь результата. И тогда дешевый импортный сегмент сам исчезнет с полок магазинов".

Отметим, алкогольный рынок в 2025 году оказался на пересечении двух векторов. С одной стороны, это более жесткое государственное регулирование, которое повышает цены на дешевые напитки. С другой — глобальная конкуренция и климатические вызовы, формирующие себестоимость и качество вина. Поэтому, очевидно, что цены на алкоголь и дальше будут расти, а для украинских виноделов ключевой задачей станет сохранение конкурентоспособности в борьбе с дешевым импортом.