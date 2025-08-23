2025 року українці платять більше за алкоголь. Серед причин подальшої зміни цін експерти і називають державну політику, ринкові тенденції, дешевий імпортний сегмент.

Економіст Центру економічної стратегії Єлеазар Левченко нагадує Фокусу, що восени 2024-го вперше за шість років зросли мінімальні роздрібні ціни (МРЦ): “Мінімальні ціни піднімались на 50% для виноробної продукції… Водночас мінімальні ціни не підняли на горілки, лікери, роми, джини”. Це, за його словами, зробило дешеві вина дорожчими відносно міцного алкоголю.

Алкогольний ринок України у 2025 році перебуває у фазі активних змін. Держава переглядає мінімальні роздрібні ціни, винороби борються з економічними та кліматичними викликами, а на полицях магазинів з’являється дедалі більше дешевого імпорту.

Мінімальні ціни на алкоголь: удар по дешевим напоям

Дані Держстату підтверджують тенденцію: у січні–липні 2025 року ціни на вина зросли на 6%, тоді як горілка подорожчала лише на 3%. У 2024 році вина піднялися в ціні на 4,5%, а горілка навіть подешевшала на 1,5%.

Основний збір винограду буде у вересні, тож слід дочекатися результатів врожаю в Україні Фото: facebook.com/koruswine

Політика МРЦ, нагадує Левченко, має чітку соціальну мету.

“Основною метою політики встановлення мінімальних цін на алкоголь є подолання побічних негативних ефектів від споживання. Тобто в першу чергу така політика спрямована на більш активних споживачів алкоголю та споживачів дешевого алкоголю. Відповідно, передусім, це зачіпає виробників дешевого (зазвичай міцнішого та нижчої якості) алкоголю, позаяк збільшить ціни на них і призведе до зменшення споживання. Також це потенційно витісняє виробників алкоголю, які намагаються змагатися нижчою ціною за рахунок гіршої якості алкоголю чи недотриманням стандартів”, — пояснює експерт.

У червні 2025 року ціни на алкоголь зросли на 1,1% порівняно з травнем Фото: Pexels

Винні коливання: між погодою та конкуренцією

Інший вимір ситуації демонструє винний ринок. Президентка Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє Наталія Благополучна оцінює перспективи радше песимістично.

“По-перше, на ціну впливає багато економічних факторів. Це і проблеми з трудовим ресурсом, і курс валют, і проблеми з логістикою. По-друге, це конкуренція серед одного сегменту вин України та Європи. Часто покупець, який не знає вин України, вибирає імпортні позиції, які вище за ціною, сподіваючись, що такі вина кращі аналогічних вин України. А це не завжди так”, — розповідає Наталія Благополучна.

Ще один виклик — врожай 2025 року, а також витрати на вирощування винограду, його обробки тощо.

“Навіть ціна на покупний виноград (для тих виноробів, хто не має своїх виноградників) грає свою роль в формуванні кінцевої ціни вина”, — пояснює експертка.

Наразі збір винограду стартував на Одещині: “Зараз розпочали збір білих сортів винограду групи Піно. Показники для виготовлення ігристих вин гарні. Але основний збір буде у вересні. Треба сподіватися, що не буде дощів, адже це дуже вплине на якість винограду”, — каже Благополучна.

У лютому 2025 року ціни на алкогольні напої підвищилися на 1,3% порівняно з січнем Фото: Getty Images

Імпорт йде у наступ: що п'ють українці

Згідно з результатами опитування КМІС за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я, 21,5 % українців стали пити менше, а 6,8 % взагалі припинили споживати алкоголь після початку повномасштабної війни. Лише 5,5 % зазначили, що збільшили споживання, а 2,9 % повернулися до нього після перерви.

Це чітко вказує на зниження загального рівня споживання.

Водночас через зростання цін витрати на алкоголь зростають.

Так, Держстат фіксує значне подорожчання алкогольних напоїв 2025 року:

Пиво — +11,3 % (до 35,5 грн за 0,5 л)

Вино — +7,8 % (до 118,6 грн за 0,7 л)

Горілка — +2,2 % (до 118,4 грн за 0,5 л)

Як нагадує Єлеазар Левченко, до 2024 року востаннє мінімальні ціни на алкоголь переглядались Кабміном 2018 року.

“Тому через суттєву споживчу інфляцію є сенс регулярно переглядати "цінову підлогу" на алкоголь. Подібна політика впроваджувалась і у інших країнах з метою підтримки громадського здоров'я. Більшість досліджень, що досліджували ефекти такої політики, продемонстрували, що кількість госпіталізацій, пов'язаних з гострим алкогольним отруєнням, зменшилася на 2-9%, а кількість госпіталізацій, пов'язаних з хронічним алкоголізмом, відреагувала з затримкою в 2-3 роки і зменшилася на 4-9% на рік”, — зазначає експерт.

Деякі мережі збільшують долю вин України в загальній кількості пропозицій Фото: Grape Things: Pexels

Фокус також запитав Наталію Благополучну, чи справді на полицях стало більше дешевого іноземного вина. Відповідь була однозначною: “Так, є така тенденція. Тут ситуацію поки важко кардинально змінити. Але є мережі, які вже збільшують долю вин України в загальній кількості вин, проводять безкоштовні презентації вин України, фестивалі, дегустації і т.д. Я вважаю, що тільки шляхом донесення до населення інформації (теоретичної та практичної), можна досягти результату. І тоді дешевий імпортний сегмент сам зникне з полиць магазинів”.

Зазначимо, алкогольний ринок у 2025 році опинився на перетині двох векторів. З одного боку, це жорсткіше державне регулювання, яке підвищує ціни на дешеві напої. З іншого — глобальна конкуренція та кліматичні виклики, що формують собівартість і якість вина. Тож, очевидно, що ціни на алкоголь і далі зростатимуть, а для українських виноробів ключовим завданням стане збереження конкурентоспроможності у боротьбі з дешевим імпортом.