Цены на овощи и фрукты в Украине в 2025 году значительно выросли. И хотя борщевой набор пока держится, а кабачки традиционно радуют ценами, украинцы в ожидании волны подорожания овощей и фруктов. Фокус исследовал, стоит ли волноваться.

Стоимость украинского мясного борщевого набора в августе 2025 года составляет 140,73 грн, постный борщ можно сварить и за 52 грн. Поэтому, по данным аналитиков Минфина, среднемесячная стоимость мясного борщевого набора за год выросла не более 20 грн. А постное блюдо даже на 3 грн подешевело. Поэтому, следует ли волноваться относительно скачков цен на базовые продукты в Украине?

Покупать овощи: сколько потратят украинцы в конце лета

Фокус осмотрел цены на овощи в августе 2025 года и сравнил их с прошлогодними средними. И хотя цены в магазинах постоянно меняются и зависят от многих факторов: конкретной торговой сети, региона, текущих акций и т.д., некоторую динамику цен в супермаркетах и на рынках Украины и составить обобщенную сравнительную таблицу все же можно. Поэтому сравним цены на отдельные овощи и фрукты в Украине за июль-август 2024/2025 годов.

Как изменились цены на овощи в Украине*

Продукт Липень-серпень 2024 р. (середні ціни) Липень-серпень 2025 р. (середні ціни) Картопля (молода) 15-22 грн/кг 27,83 грн/кг (липень), 40,91 грн/кг (серпень) Капуста (молода) 12-15 грн/кг (ринок) 21,34 грн/кг (липень), 29,89-33,90 грн/кг (серпень) Цибуля 14-25 грн/кг 18,00 грн/кг (липень), 37,65 грн/кг (серпень) Морква 12-17 грн/кг 57,00 грн/кг (липень), 58,84 грн/кг (серпень) Буряк 9-12 грн/кг 21,90 грн/кг (липень), 54,76 грн/кг (серпень) Огірки 15-30 грн/кг 43,59 грн/кг (липень) Помідори 50-110 грн/кг 86,83 грн/кг (липень), 91,00 грн/кг (серпень)

В целом борщевой набор за год подешевел на некоторые корнеплоды (картофель, морковь, свекла, помидоры), из-за сезонного урожая и роста предложения. В то же время подорожали лук, капуста и особенно чеснок. Можно сказать, что суммарно борщевой набор почти не изменился в цене, но состав продуктов влияет на фактическую стоимость при покупке.

Цены на продукты в Украине: будет ли дешевле

Экономисты объясняют подорожание базовых продуктов ключевым фактором — повышением расходов на логистику и энергоносители. "Себестоимость овощей и фруктов напрямую зависит от горючего, стоимости электроэнергии и удобрений. Рост этих статей расходов неизбежно отражается на конечной цене для потребителя", — отмечает экономист Александр Коваленко.

Одним из существенных факторов для подорожания продуктов является повышение курса евро

По мнению аналитиков Eavex Capital одним из существенных факторов для подорожания продуктов является повышение курса евро. Импортные продукты часто выступают как ориентир цен и поэтому отечественные производители склонны повышать цены, когда цены на конкурентную продукцию идут вверх.

На цены влияют и результаты урожая, который из-за нынешней погоды, а именно — весенних дождей и летних температурных колебаний, по некоторым позициям оказался меньше ожиданий. Речь идет в частности о картофеле и моркови. Это подтолкнуло цены вверх.

Как изменились цены на фрукты в Украине*





Продукт Липень-серпень 2024 р. (середні ціни) Липень-серпень 2025 р. (середні ціни) Яблука 25-45 грн/кг 88,69 грн/кг (липень), 79,78 грн/кг (серпень, Київ) Лохина 140-200 грн/кг 170-240 грн/кг Малина 180-280 грн/кг 130-180 грн/кг Груша 30-150 грн/кг 20-50 грн/кг

Аналитики считают, что осенью цены могут стабилизироваться после сбора урожая. Однако глобального снижения цен ожидать не следует. И не только в Украине. Такие тенденции демонстрируют и мировые показатели.

"Думаю, что вообще глобально эра дешевых продуктов проходит. Себестоимость растет, с трудовыми ресурсами проблема все больше и больше. Это, пожалуй, главная история. Если мы посмотрим этот сезон, мы можем пройтись по любой позиции, но мы ни одну из них не назовем, которая дешевая. Все дорогие", — считает президент Украинской Плодоовощной Ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник.

Среди причин подорожания он называет рост себестоимости, дефицит рабочей силы, погодные условия, влияющие на урожайность, а также большой дефицит мощностей, что требует период хранения плодов.

"Он еще обострился с потерей полудня, потому что там немного было и холодильников, и всего. Овощехранилищ особенно, но и для яблок тоже. Поэтому у нас так и получается, что осенью, зимой еще какое-то есть свое яблоко, а с весны и до лета его все меньше, меньше и меньше — потому что негде хранить качественно. Поэтому импортируем из Польши, Италии, других стран", — добавляет эксперт.

Поэтому, зимой украинскому потребителю стоит ожидать новой волны подорожания из-за расходов на хранение и импортные фрукты и готовиться к тому, что дешевых овощей и фруктов в этом году уже не будет, но сезонные колебания позволят частично сэкономить.