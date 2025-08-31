Ціни на овочі та фрукти в Україні 2025 року значно зросли. І хоча борщовий набір поки тримається, а кабачки традиційно радують цінами, українці в очікування хвилі подорожчання овочів і фруктів. Фокус дослідив, чи варто хвилюватися.

Вартість українського м'ясного борщового набору у серпні 2025 року становить 140,73 грн, пісний борщ можна зварити і за 52 грн. Тож, за даними аналітиків Мінфіну, середньомісячна вартість м'ясного борщового набору за рік зросла не більше 20 грн. А пісна страва навіть на 3 грн подешевшала. Тож, чи слід хвилюватися щодо стрибків цін на базові продукти в Україні?

Купувати овочі: скільки витратять українці в кінці літа

Фокус оглянув ціни на овочі у серпні 2025 та порівняв їх із минулорічними середніми. І хоча ціни в магазинах постійно змінюються і залежать від багатьох факторів: конкретної торгової мережі, регіону, поточних акцій тощо, деяку динаміку цін у супермаркетах та на ринках України та скласти узагальнену порівняльну таблицю все ж можна. Тож порівняймо ціни на окремі овочі та фрукти в Україні за липень-серпень 2024/2025 років.

Як змінились ціни на овочі в Україні*

Продукт Липень-серпень 2024 р. (середні ціни) Липень-серпень 2025 р. (середні ціни) Картопля (молода) 15-22 грн/кг 27,83 грн/кг (липень), 40,91 грн/кг (серпень) Капуста (молода) 12-15 грн/кг (ринок) 21,34 грн/кг (липень), 29,89-33,90 грн/кг (серпень) Цибуля 14-25 грн/кг 18,00 грн/кг (липень), 37,65 грн/кг (серпень) Морква 12-17 грн/кг 57,00 грн/кг (липень), 58,84 грн/кг (серпень) Буряк 9-12 грн/кг 21,90 грн/кг (липень), 54,76 грн/кг (серпень) Огірки 15-30 грн/кг 43,59 грн/кг (липень) Помідори 50-110 грн/кг 86,83 грн/кг (липень), 91,00 грн/кг (серпень)

Загалом борщовий набір за рік подешевшав на деякі коренеплоди (картопля, морква, буряк, помідори), через сезонний урожай та зростання пропозиції. Водночас подорожчали цибуля, капуста та особливо часник. Можна сказати, що сумарно борщовий набір майже не змінився в ціні, але склад продуктів впливає на фактичну вартість під час покупки.

Ціни на продукти в Україні: чи буде дешевше

Економісти пояснюють здорожчання базових продуктів ключовим фактором — підвищенням витрат на логістику та енергоносії. "Собівартість овочів і фруктів напряму залежить від пального, вартості електроенергії та добрив. Зростання цих статей витрат неминуче відбивається на кінцевій ціні для споживача", — зазначає економіст Олександр Коваленко.

Одним з суттєвих факторів для подорожчання продуктів є підвищення курсу євро

На думку аналітиків Eavex Capital одним з суттєвих факторів для подорожчання продуктів є підвищення курсу євро. Імпортні продукти часто виступають як орієнтир цін і тому вітчизняні виробники схильні підвищувати ціни, коли ціни на конкурентну продукцію йдуть вгору.

На ціни впливають і результати врожаю, який через цьогорічну погоду, а саме — весняні дощі та літні температурні коливання, за деякими позиціями виявився меншим за очікування. Йдеться зокрема про картоплю та моркву. Це підштовхнуло ціни вгору.

Як змінились ціни на фрукти в Україні*





Продукт Липень-серпень 2024 р. (середні ціни) Липень-серпень 2025 р. (середні ціни) Яблука 25-45 грн/кг 88,69 грн/кг (липень), 79,78 грн/кг (серпень, Київ) Лохина 140-200 грн/кг 170-240 грн/кг Малина 180-280 грн/кг 130-180 грн/кг Груша 30-150 грн/кг 20-50 грн/кг

Аналітики вважають, що восени ціни можуть стабілізуватися після збору врожаю. Проте глобального зниження цін очікувати не слід. І не лише в Україні. Такі тенденції демонструють і світові показники.

"Гадаю, що взагалі глобально ера дешевих продуктів проходить. Собівартість росте, з трудовими ресурсами проблема все більша і більша. Це, мабуть, головна історія. Якщо ми подивимося цей сезон, ми можемо пройтися по будь-якій позиції, але ми жодну з них не назвемо, яка дешева. Усі дорогі", — вважає президeнт Української Плодоовочевої Асоціації (УПОА) Тарас Баштанник.

Серед причин здорожчання він називає зростання собівартості, дефіцит робочої сили, погодні умови, що впливають на врожайність, а також великий дефіцит потужностей, що потребує період зберігання плодів.

"Він ще загострився з втратою півдня, бо там трохи було і холодильників, і всього. Овочесховищ особливо, але і для яблук теж. Тому у нас так і виходить, що восени, зимою ще якесь є своє яблуко, а з весни й до літа його все менше, менше й менше — бо нема де зберігати якісно. Тому імпортуємо з Польщі, Італії, інших країн", — додає експерт.

Тож, взимку українському споживачу варто очікувати нової хвилі подорожчання через витрати на зберігання та імпортні фрукти і готуватися до того, що дешевих овочів і фруктів цього року вже не буде, але сезонні коливання дозволять частково зекономити.