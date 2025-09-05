Ради устойчивости и развития громад: топ 10 компаний, которые активно поддерживают украинцев во время войны
Во времена войны надежная поддержка населения со стороны бизнеса стала важной составляющей устойчивости громад. Фокус собрал самые показательные кейсы масштабной помощи 2025 года.
Многие компании в Украине сочетают производственную деятельность с активной благотворительностью и гуманитарными инициативами. О тех, кто помогает старикам, внутренне перемещенным лицам, молодежи, ветеранам, людям с инвалидностью и громадам в регионах присутствия, в материале Фокуса.
"Монделис Украина"
С начала полномасштабного вторжения компания масштабировала благотворительные проекты, в частности поддержку больниц, школ, садиков, детей в социальных учреждениях и пострадавших громад. "Уже в течение 30 лет "Монделис Украина" поддерживает Украину и местные громады, ... с начала полномасштабного вторжения эта помощь стала особенно важной", — отметил менеджер по коммуникациям Ярослав Ляхович. В партнерстве с глобальным фондом Mondelēz International на поддержку Украины направлено более 480 млн грн.
JTI Украина
JTI Украина в 2025 году реализует ряд проектов в партнерстве с благотворительными фондами и общественными организациями.
"Наша цель — повышение инклюзивности общин через улучшение доступности, благосостояния и внедрение программ долгосрочного воздействия", — отмечает заместитель генерального директора по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI Украина Андрей Фита.
Среди ключевых направлений компании JTI Украина, как помощь жителям громад, так и сохранение окружающей среды.
- Гуманитарная помощь пожилым людям и людям с инвалидностью Одним из ключевых направлений компании является социальная помощь наиболее уязвимым категориям населения. В сотрудничестве с БФ "Каритас-Киев" ежемесячно около 500 человек — одинокие пожилые люди, внутренне перемещенные лица и лица с инвалидностью — получают гуманитарные наборы и социальное сопровождение. Еще в первую военную зиму 2022-2023 годов JTI Украина вместе с партнерами помогала жителям деоккупированных районов Киевщины дровами, одеялами и другими средствами утепления. Подобная инициатива в рамках сотрудничества с ОО Fight for Right охватила людей с инвалидностью по всей стране: им передавали обогреватели, павербанки, термобелье и другое необходимое снаряжение.
- Поддержка гериатрических учреждений В партнерстве с фондом Let's Help компания финансирует закупку оборудования и организует обучающие семинары для персонала пансионатов в 10 городах Украины.
- Стратегическая помощь громадам Особый акцент JTI Украина делает на Кременчуге, где расположено производство компании. Здесь поддержан ряд городских инициатив: благоустройство парков, создание зеленых зон, закупка мебели, техники и велосипедов для социальных работников. Общая сумма помощи составила около 1,2 млн грн. Все это направлено на усиление возможностей центра социальных услуг "Забота", который работает с ветеранами, ВПЛ и пожилыми людьми.
- Разминирование территорий Отдельное направление помощи — разминирование территорий в Харьковской области в партнерстве с оператором FSD (Fondation suisse de déminage). JTI Foundation предоставила оборудование и ресурсы на сумму 500 000 швейцарских франков для того, чтобы FSD в сотрудничестве с Украинской ассоциацией саперов могли проводить разминирование в Харьковской области.
Агропросперис
Группа компаний "Агропросперис" поддерживает сельские громады, помогает переселенцам с жильем, обеспечивает топливом и техникой местные администрации в прифронтовых районах. Помощь компания оказывает также непосредственно громадам. Благодаря этому ремонтируются дороги в селе Ковалевка, обустраиваются остановки в Роздоле, школы, волонтерские комнаты в нескольких общинах.
Среди крупных проектов по поддержке — реконструкция "Охматдета": "Агропросперис" и "Агропросперис Банк" перечислили 2 млн грн на восстановление детской больницы, поврежденной в результате ракетного удара. Также более 700 тыс. грн предоставлено госучреждению "Всеукраинский центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью" — на новое оборудование, ремонт и современную инфраструктуру и т.д.
Kernel
Агрохолдинг Kernel финансирует восстановление инфраструктуры в громадах на юге и востоке Украины, передает зерно и продукты питания для гуманитарных нужд, поддерживает больницы. Благотворительный фонд "Вместе с Kernel" работает в 12 областях и охватывает 477 громад, инвестировав более 1,47 млрд грн в поддержку громад. За почти три года войны направили более 3 млрд грн на помощь военным и гражданским. Продолжаются и активные социальные проекты вместе с общественными организациями, например "Мой город", реализующий инициативы через краудфандинг и обучение.
Киевстар
Оператор мобильной связи инвестирует в цифровую грамотность и онлайн-образование для ВПЛ, поддерживает программы реабилитации людей с инвалидностью и предоставляет бесплатную связь для волонтеров.
Также Киевстар совместно с благотворительной платформой dobro.ua реализует большой социальный проект "Детская надежда". Летом 2025 года в рамках проекта мобильный оператор и dobro.ua инициировали новое направление помощи — поддержка детских реанимаций. Киевстар выделил 15 миллионов гривен на закупку современного медицинского оборудования для отделений интенсивной терапии Центра UNBROKEN на базе Первого медобъединения Львова.
EPAM
IT-компания развивает образовательные проекты для детей и молодежи, поддерживает центры для ВПЛ и реализует программы психологической помощи в общинах.
Для специалистов EPAM особенно важно помогать тем, в чем их компания является экспертом. "Мы с радостью включаемся в цифровые разработки как для государственного сектора, общественных организаций, так и для защитников," — рассказывает Дмитрий Якимец, руководитель ESG направления в EPAM Украина. важной в компании считают и поддержку благотворительных фондов. EPAM помогает преодолевать потери в сфере образования. Вместе с фондом savED удалось оборудовать 6 укрытий для преодоления образовательных потерь в Кривом Роге, полностью отремонтировать и оснастить укрытие для лицея в поселке Печенеги на Харьковщине, оборудовать безопасные пространства в Харьковском национальном университете радиоэлектроники (ХНУРЭ) и Харьковском университете им.
ДТЭК
Энергетический холдинг обеспечивает громады генераторами, оборудованием для обогрева и освещения. Также финансирует восстановление объектов энергетической инфраструктуры в освобожденных районах. ДТЭК развивает много социально важных проектов. Кроме того, предоставляет бесплатную электроэнергию военным, больницам и объектам критической инфраструктуры в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Также ДТЭК организовала донорскую помощь для ВСУ и пострадавших от войны — уже около 900 сотрудников ДТЭК сдали кровь. В компании действует также комплексная программа поддержки ветеранов. Что касается поддержки громад, то в этой области стоит отметить о финансировании ДТЭК четырех социальных проектов для Николаевщины.
Farmak
Фармацевтическая компания передает лекарственные средства для госпиталей и социальных учреждений, помогает домам престарелых и поддерживает программы здравоохранения в общинах. В Farmak действует ветеранская программа, которая включает комплексную поддержку защитников от начала службы до возвращения к гражданской жизни. За каждым защитником сохраняется рабочее место, заработная плата и медицинское страхование, оказывается помощь в закупке снаряжения, а после возвращения на работу их ждет программа реинтеграции.
"Мы стремимся создавать среду, которая способствует профессиональному развитию, обеспечивает комфорт и стабильность, что особенно важно в этот сложный период войны", — отметила директор по персоналу Farmak Виктория Кондрашихина.
NOVUS
Сеть супермаркетов организует продуктовые наборы для переселенцев и малообеспеченных семей, поддерживает местные благотворительные инициативы в городах своего присутствия. Также NOVUS последовательно инвестирует в образование как внешнее, так и внутреннее, в частности сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы составила более 21 млн грн. Примером является Bucha School — более 6 млн грн направили в строительство современного образовательного комплекса после деоккупации, где дети будут учиться в безопасном и технологическом пространстве.
"Мы ставим в приоритет развитие людей, честность и поддержку. Для нас бизнес — это не просто торговля, а возможность формировать долгосрочные ценности для команды и общества", — рассказал CEO NOVUS Марк Петкевич.
"Подорожник"
Аптечная сеть "Подорожник" обеспечивает громады бесплатными медикаментами, проводит акции для пожилых людей и сотрудничает с фондами для помощи ВПЛ. Важным направлением остается и психологическая помощь — в 2023 году компания сотрудничала с ОО "Мой Круг", проводя онлайн-мероприятия и распространяя полезную информацию для поддержания психического здоровья. Сеть также оказывает поддержку медицинским учреждениям и громадам Запорожья: передает продуктовые и гигиенические наборы, лекарства в медучреждения, ремонтирует детские площадки. Кроме того, "Подорожник" ежемесячно оказывает финансовую помощь Центру Волонтерства и Защиты, направляя средства на поддержку важных инициатив для людей, пострадавших от войны.