Во времена войны надежная поддержка населения со стороны бизнеса стала важной составляющей устойчивости громад. Фокус собрал самые показательные кейсы масштабной помощи 2025 года.

Многие компании в Украине сочетают производственную деятельность с активной благотворительностью и гуманитарными инициативами. О тех, кто помогает старикам, внутренне перемещенным лицам, молодежи, ветеранам, людям с инвалидностью и громадам в регионах присутствия, в материале Фокуса.

"Монделис Украина"

С начала полномасштабного вторжения компания масштабировала благотворительные проекты, в частности поддержку больниц, школ, садиков, детей в социальных учреждениях и пострадавших громад. "Уже в течение 30 лет "Монделис Украина" поддерживает Украину и местные громады, ... с начала полномасштабного вторжения эта помощь стала особенно важной", — отметил менеджер по коммуникациям Ярослав Ляхович. В партнерстве с глобальным фондом Mondelēz International на поддержку Украины направлено более 480 млн грн.

JTI Украина

JTI Украина в 2025 году реализует ряд проектов в партнерстве с благотворительными фондами и общественными организациями.

"Наша цель — повышение инклюзивности общин через улучшение доступности, благосостояния и внедрение программ долгосрочного воздействия", — отмечает заместитель генерального директора по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI Украина Андрей Фита.

Среди ключевых направлений компании JTI Украина, как помощь жителям громад, так и сохранение окружающей среды.

Одним из ключевых направлений компании является социальная помощь наиболее уязвимым категориям населения. В сотрудничестве с БФ "Каритас-Киев" ежемесячно около 500 человек — одинокие пожилые люди, внутренне перемещенные лица и лица с инвалидностью — получают гуманитарные наборы и социальное сопровождение. Еще в первую военную зиму 2022-2023 годов JTI Украина вместе с партнерами помогала жителям деоккупированных районов Киевщины дровами, одеялами и другими средствами утепления. Подобная инициатива в рамках сотрудничества с ОО Fight for Right охватила людей с инвалидностью по всей стране: им передавали обогреватели, павербанки, термобелье и другое необходимое снаряжение. Поддержка гериатрических учреждений В партнерстве с фондом Let's Help компания финансирует закупку оборудования и организует обучающие семинары для персонала пансионатов в 10 городах Украины.

JTI Украина помогает в закупке оборудования для центра в Кременчуге "Забота"

Стратегическая помощь громадам Особый акцент JTI Украина делает на Кременчуге, где расположено производство компании. Здесь поддержан ряд городских инициатив: благоустройство парков, создание зеленых зон, закупка мебели, техники и велосипедов для социальных работников. Общая сумма помощи составила около 1,2 млн грн. Все это направлено на усиление возможностей центра социальных услуг "Забота", который работает с ветеранами, ВПЛ и пожилыми людьми.

Один из проектов JTI Foundation — разминирование территорий в Харьковской области

Разминирование территорий Отдельное направление помощи — разминирование территорий в Харьковской области в партнерстве с оператором FSD (Fondation suisse de déminage). JTI Foundation предоставила оборудование и ресурсы на сумму 500 000 швейцарских франков для того, чтобы FSD в сотрудничестве с Украинской ассоциацией саперов могли проводить разминирование в Харьковской области.

Агропросперис

Группа компаний "Агропросперис" поддерживает сельские громады, помогает переселенцам с жильем, обеспечивает топливом и техникой местные администрации в прифронтовых районах. Помощь компания оказывает также непосредственно громадам. Благодаря этому ремонтируются дороги в селе Ковалевка, обустраиваются остановки в Роздоле, школы, волонтерские комнаты в нескольких общинах.

Среди крупных проектов по поддержке — реконструкция "Охматдета": "Агропросперис" и "Агропросперис Банк" перечислили 2 млн грн на восстановление детской больницы, поврежденной в результате ракетного удара. Также более 700 тыс. грн предоставлено госучреждению "Всеукраинский центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью" — на новое оборудование, ремонт и современную инфраструктуру и т.д.

Многие компании в Украине сочетают производственную деятельность с активной благотворительностью и гуманитарными инициативами

Kernel

Агрохолдинг Kernel финансирует восстановление инфраструктуры в громадах на юге и востоке Украины, передает зерно и продукты питания для гуманитарных нужд, поддерживает больницы. Благотворительный фонд "Вместе с Kernel" работает в 12 областях и охватывает 477 громад, инвестировав более 1,47 млрд грн в поддержку громад. За почти три года войны направили более 3 млрд грн на помощь военным и гражданским. Продолжаются и активные социальные проекты вместе с общественными организациями, например "Мой город", реализующий инициативы через краудфандинг и обучение.

Территориальные общины нуждаются в активной помощи во время войны

Киевстар

Оператор мобильной связи инвестирует в цифровую грамотность и онлайн-образование для ВПЛ, поддерживает программы реабилитации людей с инвалидностью и предоставляет бесплатную связь для волонтеров.

Также Киевстар совместно с благотворительной платформой dobro.ua реализует большой социальный проект "Детская надежда". Летом 2025 года в рамках проекта мобильный оператор и dobro.ua инициировали новое направление помощи — поддержка детских реанимаций. Киевстар выделил 15 миллионов гривен на закупку современного медицинского оборудования для отделений интенсивной терапии Центра UNBROKEN на базе Первого медобъединения Львова.

Помощь пенсионерам, ВПЛ, людям с инвалидностью — важное направление благотворительности Фото: УНІАН

EPAM

IT-компания развивает образовательные проекты для детей и молодежи, поддерживает центры для ВПЛ и реализует программы психологической помощи в общинах.

Для специалистов EPAM особенно важно помогать тем, в чем их компания является экспертом. "Мы с радостью включаемся в цифровые разработки как для государственного сектора, общественных организаций, так и для защитников," — рассказывает Дмитрий Якимец, руководитель ESG направления в EPAM Украина. важной в компании считают и поддержку благотворительных фондов. EPAM помогает преодолевать потери в сфере образования. Вместе с фондом savED удалось оборудовать 6 укрытий для преодоления образовательных потерь в Кривом Роге, полностью отремонтировать и оснастить укрытие для лицея в поселке Печенеги на Харьковщине, оборудовать безопасные пространства в Харьковском национальном университете радиоэлектроники (ХНУРЭ) и Харьковском университете им.

Кто в Украине активно помогает территориальным общинам во время войны Фото: УНІАН

ДТЭК

Энергетический холдинг обеспечивает громады генераторами, оборудованием для обогрева и освещения. Также финансирует восстановление объектов энергетической инфраструктуры в освобожденных районах. ДТЭК развивает много социально важных проектов. Кроме того, предоставляет бесплатную электроэнергию военным, больницам и объектам критической инфраструктуры в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Также ДТЭК организовала донорскую помощь для ВСУ и пострадавших от войны — уже около 900 сотрудников ДТЭК сдали кровь. В компании действует также комплексная программа поддержки ветеранов. Что касается поддержки громад, то в этой области стоит отметить о финансировании ДТЭК четырех социальных проектов для Николаевщины.

Компании помогают переселенцам и малообеспеченным семьям Фото: УНІАН

Farmak

Фармацевтическая компания передает лекарственные средства для госпиталей и социальных учреждений, помогает домам престарелых и поддерживает программы здравоохранения в общинах. В Farmak действует ветеранская программа, которая включает комплексную поддержку защитников от начала службы до возвращения к гражданской жизни. За каждым защитником сохраняется рабочее место, заработная плата и медицинское страхование, оказывается помощь в закупке снаряжения, а после возвращения на работу их ждет программа реинтеграции.

"Мы стремимся создавать среду, которая способствует профессиональному развитию, обеспечивает комфорт и стабильность, что особенно важно в этот сложный период войны", — отметила директор по персоналу Farmak Виктория Кондрашихина.

Сети поддерживают местные общины Фото: УНІАН

NOVUS

Сеть супермаркетов организует продуктовые наборы для переселенцев и малообеспеченных семей, поддерживает местные благотворительные инициативы в городах своего присутствия. Также NOVUS последовательно инвестирует в образование как внешнее, так и внутреннее, в частности сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы составила более 21 млн грн. Примером является Bucha School — более 6 млн грн направили в строительство современного образовательного комплекса после деоккупации, где дети будут учиться в безопасном и технологическом пространстве.

"Мы ставим в приоритет развитие людей, честность и поддержку. Для нас бизнес — это не просто торговля, а возможность формировать долгосрочные ценности для команды и общества", — рассказал CEO NOVUS Марк Петкевич.

Помощь людям во время войны – одна из главных задач бизнеса Фото: УНІАН

"Подорожник"

Аптечная сеть "Подорожник" обеспечивает громады бесплатными медикаментами, проводит акции для пожилых людей и сотрудничает с фондами для помощи ВПЛ. Важным направлением остается и психологическая помощь — в 2023 году компания сотрудничала с ОО "Мой Круг", проводя онлайн-мероприятия и распространяя полезную информацию для поддержания психического здоровья. Сеть также оказывает поддержку медицинским учреждениям и громадам Запорожья: передает продуктовые и гигиенические наборы, лекарства в медучреждения, ремонтирует детские площадки. Кроме того, "Подорожник" ежемесячно оказывает финансовую помощь Центру Волонтерства и Защиты, направляя средства на поддержку важных инициатив для людей, пострадавших от войны.