У часи війни надійна підтримка населення з боку бізнесу стала важливою складовою стійкості громад. Фокус зібрав найпоказовіші кейси масштабної допомоги 2025 року.

Багато компаній в Україні поєднують виробничу діяльність з активною благодійністю та гуманітарними ініціативами. Про тих, хто допомагає людям похилого віку, внутрішньо переміщеним особам, молоді, ветеранам і людям з інвалідністю та громадам у регіонах присутності, у матеріалі Фокусу.

“Монделіс Україна”

Від початку повномасштабного вторгнення компанія масштабувала благодійні проєкти, зокрема підтримку лікарень, шкіл, садочків, дітей у соціальних закладах та постраждалих громад. «Уже протягом 30 років «Монделіс Україна» підтримує Україну та місцеві громади, … з початку повномасштабного вторгнення ця допомога стала особливо важливою», - зазначив менеджер з комунікацій Ярослав Ляхович. У партнерстві з глобальним фондом Mondelēz International на підтримку України спрямовано понад 480 млн грн.

JTI Україна

JTI Україна у 2025 році реалізує низку проєктів у партнерстві з благодійними фондами та громадськими організаціями.

«Наша мета — підвищення інклюзивності громад через покращення доступності, добробуту та впровадження програм довгострокового впливу», — зазначає заступник генерального директора з корпоративних питань та комунікацій JTI Україна Андрій Фіта.

Серед ключових напрямів компанії JTI Україна, як допомога жителям громад, так і збереження довкілля.

Гуманітарна допомога літнім людям та людям з інвалідністю Одним із ключових напрямів компанії є соціальна допомога найбільш вразливим категоріям населення. У співпраці з БФ «Карітас-Київ» щомісяця близько 500 людей — самотні літні люди, внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю — отримують гуманітарні набори й соціальний супровід. Ще у першу воєнну зиму 2022–2023 років JTI Україна разом із партнерами допомагала мешканцям деокупованих районів Київщини дровами, ковдрами та іншими засобами утеплення. Подібна ініціатива в межах співпраці з ГО Fight for Right охопила людей з інвалідністю по всій країні: їм передавали обігрівачі, павербанки, термобілизну та інше необхідне спорядження.

JTI Україна допомагає у закупівлі обладнання для центру у Кременчуці "Турбота"

Стратегічна допомога громадам Особливий акцент JTI Україна робить на Кременчуці, де розташоване виробництво компанії. Тут підтримано низку міських ініціатив: благоустрій парків, створення зелених зон, закупівля меблів, техніки та велосипедів для соціальних працівників. Загальна сума допомоги склала близько 1,2 млн грн. Усе це спрямовано на посилення можливостей центру соціальних послуг «Турбота», який працює з ветеранами, ВПО та літніми людьми.

Один з проєктів JTI Foundation — розмінування територій у Харківській області

Розмінування територій/ Окремий напрям допомоги — розмінування територій у Харківській області у партнерстві з оператором FSD (Fondation suisse de déminage). JTI Foundation надала обладнання і ресурси на суму 500 000 швейцарських франків для того, щоб FSD у співпраці з Українською асоціацією саперів мали змогу проводити розмінування в Харківській області.

Агропросперіс

Група компаній “Агропросперіс” підтримує сільські громади, допомагає переселенцям із житлом, забезпечує паливом та технікою місцеві адміністрації у прифронтових районах. Допомогу компанія надає також безпосередньо громадам. Завдяки цьому ремонтуються дороги у селі Ковалівка, облаштовуються зупинки у Роздолі, школи, волонтерські кімнати у кількох громадах.

Серед великих проєктів з підтримки - реконструкція «Охматдиту»: «Агропросперіс» і «Агропросперіс Банк» перерахували 2 млн грн на відновлення дитячої лікарні, пошкодженої внаслідок ракетного удару. Також понад 700 тис. грн надано держустанові «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю» - на нове обладнання, ремонт та сучасну інфраструктуру тощо.

Kernel

Агрохолдинг Kernel фінансує відновлення інфраструктури у громадах на півдні та сході України, передає зерно та продукти харчування для гуманітарних потреб, підтримує лікарні. Благодійний фонд «Разом з Kernel» працює у 12 областях і охоплює 477 громад, інвестувавши понад 1,47 млрд грн у підтримку громад. За майже три роки війни спрямували понад 3 млрд грн на допомогу військовим та цивільним. Тривають і активні соціальні проєкти разом з громадськими організаціями, наприклад «Моє місто», що реалізує ініціативи через краудфандинг та навчання.

Київстар

Оператор мобільного зв’язку інвестує у цифрову грамотність та онлайн-освіту для ВПО, підтримує програми реабілітації людей з інвалідністю та надає безкоштовний зв’язок для волонтерів.

Також Київстар спільно з благодійною платформою dobro.ua реалізовує великий соціальний проєкт “Дитяча надія”. Влітку 2025 року в межах проєкту мобільний оператор та dobro.ua ініціювали новий напрям допомоги — підтримка дитячих реанімацій. Київстар виділив 15 мільйонів гривень на закупівлю сучасного медичного обладнання для відділень інтенсивної терапії Центру UNBROKEN на базі Першого медоб’єднання Львова.

EPAM

IT-компанія розвиває освітні проєкти для дітей і молоді, підтримує центри для ВПО та реалізує програми психологічної допомоги у громадах.

Для фахівців EPAM особливо важливо допомагати тим, в чому їхня компанія є експертом.“Ми з радістю включаємось в цифрові розробки як для державного сектору, громадських організацій, так і для захисників," - розповідає Дмитро Якимець, керівник ESG напряму в EPAM Україна.Важливою в компанії вважають і підтримку благодійних фондів. EPAM допомагає долати втрати в сфері освіти. Разом з фондом savED вдалося обладнати 6 укриттів для подолання освітніх втрат в Кривому Розі, повністю відремонтувати та оснастити укриття для ліцею в селищі Печеніги на Харківщин, обладнати безпечні простори у Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ) та Харківському університеті ім. Каразіна.

ДТЕК

Енергетичний холдинг забезпечує громади генераторами, обладнанням для обігріву та освітлення. Також фінансує відбудову об’єктів енергетичної інфраструктури у звільнених районах. ДТЕК розвиває багато соціально важливих проєктів. Крім того, надає безкоштовну електроенергію військовим, лікарням та об'єктам критичної інфраструктури в Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Також ДТЕК організувала донорську допомогу для ЗСУ та постраждалих від війни - вже близько 900 співробітників ДТЕК здали кров.У компанії діє також комплексна програма підтримки ветеранів. Щодо підтримки громад, то в цій галузі варто зазначити про фінансування ДТЕК чотирьох соціальних проєктів для Миколаївщини.

Farmak

Фармацевтична компанія передає лікарські засоби для шпиталів та соціальних установ, допомагає будинкам для літніх людей і підтримує програми охорони здоров’я в громадах. У Farmak діє ветеранська програма, яка включає комплексну підтримку захисників від початку служби до повернення до цивільного життя. За кожним захисником зберігається робоче місце, заробітна плата та медичне страхування, надається допомога в закупівлі спорядження, а після повернення на роботу на них чекає програма реінтеграції.

“Ми прагнемо створювати середовище, яке сприяє професійному розвитку, забезпечує комфорт і стабільність, що особливо важливо в цей складний період війни», – зазначила директорка з персоналу Farmak Вікторія Кондрашихіна.

NOVUS

Мережа супермаркетів організовує продуктові набори для переселенців та малозабезпечених сімей, підтримує місцеві благодійні ініціативи у містах своєї присутності. Також NOVUS послідовно інвестує в освіту як зовнішню, так і внутрішню, зокрема сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки склала понад 21 млн грн. Прикладом є Bucha School - понад 6 млн грн спрямували у будівництво сучасного освітнього комплексу після деокупації, де діти навчатимуться у безпечному та технологічному просторі.

“Ми ставимо в пріоритет розвиток людей, чесність і підтримку. Для нас бізнес - це не просто торгівля, а можливість формувати довгострокові цінності для команди та суспільства”, - розповів CEO NOVUS Марк Петкевич.

“Подорожник”

Аптечна мережа “Подорожник” забезпечує громади безкоштовними медикаментами, проводить акції для літніх людей та співпрацює з фондами для допомоги ВПО. Важливим напрямом залишається і психологічна допомога — у 2023 році компанія співпрацювала з ГО «Моє Коло», проводячи онлайн-заходи та поширюючи корисну інформацію для підтримки психічного здоров’я. Мережа також надає підтримку медичним установам та громадам Запоріжжя: передає продуктові й гігієнічні набори, ліки в медзаклади, ремонтує дитячі майданчики. Крім того, «Подорожник» щомісяця надає фінансову допомогу Центру Волонтерства та Захисту, спрямовуючи кошти на підтримку важливих ініціатив для людей, які постраждали від війни.