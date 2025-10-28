Готова ли Украина к зиме 2025: запасы газа, начало отопительного сезона, цены на тепло и план Б в случае обстрелов

Россия в очередной раз пытается ударить по самому больному — по теплу в украинских домах. Оккупанты целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру, чтобы сорвать начало отопительного сезона. Только в октябре враг разрушил около 60% мощностей газодобычи в Харьковской и Полтавской областях, из-за чего Украина потеряла значительную часть собственного ресурса. Несмотря на это, в "Нафтогазе" уверяют: страна готова к зиме. Ситуация остается сложной, но контролируемой — энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов, а правительство — над созданием дополнительных запасов газа. Но украинцев волнует главное: хватит ли голубого топлива, чтобы пройти зиму без холодных батарей? Когда именно начнется отопительный сезон, насколько готовы газовые хранилища — и не придется ли платить больше за тепло? Об этом выяснял Фокус.

Когда в украинских домах станет тепло?

Ранее отопительный сезон обычно стартовал 15 октября и продолжался до 15 апреля. Но в этом году график изменился — Кабинет Министров принял постановление, по которому тепло начнут подавать с 1 ноября, а завершение сезона запланировано на 31 марта 2026 года.

Несмотря на официальную дату, тепло в домах появится не "по календарю", а тогда, когда действительно похолодает.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев объясняет, что согласно нормативным документам отопительный сезон начинается не под какую-то конкретную дату — с октября или ноября, — а тогда, когда средняя температура воздуха в течение трех суток опускается ниже +8 градусов. Поэтому каждая местная власть принимает решение самостоятельно, ориентируясь на погоду.

Впрочем эксперт успокаивает украинцев, никакого апокалипсиса не будет, все необходимое для старта отопительного сезона есть. И если холод придет раньше — батареи включат, не дожидаясь ноября.

В то же время народный депутат и бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко напоминает: главный вызов этого сезона — вражеские обстрелы.

"Если бы не война, украинская энергосистема была бы во вполне удовлетворительном состоянии, чтобы обеспечить потребителей. Но враг продолжает наносить удары по энергетическим объектам, поэтому готовность — понятие относительное. Сегодня мы готовы, а завтра — после удара — снова ремонтируем", — говорит Кучеренко.

Хватит ли газа на зиму?

Заместитель министра энергетики Николай Колесник во время форума "Энергия, которая держит Украину" заявил, что план по закачке газа в подземные хранилища выполнен на 99,5%.

"Это позволит покрывать необходимую часть гарантированного потребления. Украина сможет перезимовать с отоплением", — заверил Колесник.

К началу отопительного сезона государство планирует накопить не менее 13,2 миллиарда кубометров газа, из которых 4,6 миллиарда — импортируемые.

Впрочем, эксперты советуют не расслабляться. Энергетический аналитик Геннадий Рябцев говорит, что запасов голубого топлива хватит — но без "лишних сантиметров одеяла".

"Если температура опустится ниже минус десяти и будет держаться так две недели подряд, или если промышленность резко увеличит потребление — газа может не хватить. Поэтому важно иметь стратегический запас", — объясняет эксперт.

Чтобы перестраховаться, государство планирует докупить еще примерно 1,4 миллиарда кубометров газа.

"Дополнительно к 4,6 миллиарда импортируемых объемов будет закуплена еще примерно треть, — уточняет Рябцев, — Это своеобразная "подушка безопасности". Если из-за обстрелов будут перебои с добычей, именно этот запас поможет удержать стабильность в системе".

Энергетический эксперт успокаивает украинцев: никакого апокалипсиса не будет, все готово для старта отопительного сезона. Фото: AP Photo

А где же взять деньги на газ?

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что из госбюджета уже выделили 8,4 миллиарда гривен для закупки голубого топлива за рубежом.

"Это решение — часть подготовки к зиме в условиях обстрелов. Из-за массированных российских ударов мы потеряли часть добычи, поэтому Украине нужно больше газа, чтобы стабильно пройти отопительный сезон", — пояснила Свириденко.

Но государство не ограничивается только бюджетными средствами. Украина имеет серьезную поддержку международных партнеров. И уже удалось договориться о 70% средств, необходимых для финансирования импорта газа. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

В частности, Норвегия выделила нашей стране 100 миллионов долларов грантовой помощи, а в январе обещает еще один транш.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал с "Нафтогазом" соглашение на 500 миллионов евро для импорта голубого топлива — это рекордный контракт для Украины.

Также Нафтогаз подписал историческое кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн евро на закупку газа для формирования долгосрочных запасов.

Откуда же импортировать газ в Украину?

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры об импорте газа с рядом партнеров. Уже достигнуты определенные положительные договоренности с США и Словакией. Кроме того, правительство обсуждает поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США через Польшу.

Отдельно речь идет о договоренности с премьером Словакии Робертом Фицо относительно возможного снижения тарифа на транзит газа.

Среди потенциальных партнеров также рассматриваются Греция и Азербайджан.

Еще одна важная инициатива — строительство СПГ-терминала в Одессе, проект которого уже презентовали в США. По словам Зеленского, американские энергетические компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной. Именно этот проект может стать стратегическим шагом на пути к энергетической независимости государства.

"Один из примеров — двусторонний газовый проект с американцами. Это большой шаг, но нам еще надо договориться с Турцией, чтобы Босфор был открыт для таких поставок", — подчеркнул президент.

Есть ли у Украины "план Б", если снова ударят по энергетике?

Народный депутат и бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко говорит, что сегодня украинцы стоят не только на военном, но и на энергетическом фронте. И задача каждого — действовать с умом: экономить, поддерживать друг друга и не паниковать.

По его словам, государство имеет резервные сценарии на случай чрезвычайных ситуаций.

"Если, например, враг попадет в газопроводы или объекты генерации, главное — распределить ресурсы максимально справедливо. Это работает так же, как и с электричеством: когда его не хватает, не отключают всех сразу, а вводят графики подачи", — объясняет Кучеренко.

Он отмечает, что даже в худшем случае тепло не исчезнет везде и навсегда.

"Не означает, что газа вообще не будет. Просто нужно будет скорректировать потребление — возможно, временно ограничить работу промышленных предприятий или бюджетных учреждений. Если будет необходимость, школы и садики могут пойти на дополнительные каникулы на месяц-два. Это и есть наш план Б", — добавляет депутат.

Вырастут ли тарифы на газ в 2026 году?

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев уверяет, что оснований для роста цен на природный газ пока нет — это закреплено в правительственных документах. Для бытовых потребителей тарифы останутся неизменными как минимум до мая следующего года.

"Сейчас цена для населения составляет 7,9 гривны за кубометр и пока нет причин ее менять", — отметил эксперт.

Сейчас розничные цены на газ от разных поставщиков колеблются (годовой тариф):

ООО ГК "Нафтогаз Украины" 7,96 грн за кубометр

ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) 8,46 грн

ООО "Прикарпатэнерготрейд" 7,98 грн

ООО "Аскания Энерджи" 9,95 грн

ООО "Галнафтогаз" 7,99 грн

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) 8,46 грн

ООО "Ритейл Сервис" (СветлоГаз) 9,99 грн

ООО "Львовэнергосбыт" 8,20 грн

ООО "Тернопольоблгаз сбыт" 7,96 грн