Чи готова Україна до зими 2025: запаси газу, початок опалювального сезону, ціни на тепло та план Б у разі обстрілів

Росія вкотре намагається вдарити по найболючішому — по теплу в українських оселях. Окупанти цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру, щоб зірвати початок опалювального сезону. Лише у жовтні ворог зруйнував близько 60% потужностей газовидобутку у Харківській та Полтавській областях, через що Україна втратила значну частину власного ресурсу. Попри це, у «Нафтогазі» запевняють: країна готова до зими. Ситуація залишається складною, але контрольованою — енергетики працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, а уряд — над створенням додаткових запасів газу. Та українців хвилює головне: чи вистачить блакитного палива, щоб пройти зиму без холодних батарей? Коли саме розпочнеться опалювальний сезон, наскільки готові газові сховища — і чи не доведеться платити більше за тепло? Про це зʼясовував Фокус.

Коли в українських домівках стане тепло?

Раніше опалювальний сезон зазвичай стартував 15 жовтня і тривав до 15 квітня. Але цього року графік змінився — Кабінет Міністрів ухвалив постанову, за якою тепло почнуть подавати з 1 листопада, а завершення сезону заплановано на 31 березня 2026 року.

Попри офіційну дату, тепло в будинках з’явиться не «за календарем», а тоді, коли справді похолодає.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснює, що згідно з нормативними документами опалювальний сезон починається не під якусь конкретну дату — з жовтня чи листопада, — а тоді, коли середня температура повітря протягом трьох діб опускається нижче +8 градусів. Тому кожна місцева влада ухвалює рішення самостійно, орієнтуючись на погоду.

Втім експерт заспокоює українців, жодного апокаліпсису не буде, усе необхідне для старту опалювального сезону є. І якщо холод прийде раніше — батареї ввімкнуть, не чекаючи листопада.

Водночас народний депутат і колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко нагадує: головний виклик цього сезону — ворожі обстріли.

«Якби не війна, українська енергосистема була б у цілком задовільному стані, щоб забезпечити споживачів. Але ворог і далі наносить удари по енергетичних обʼєктах, тому готовність — поняття відносне. Сьогодні ми готові, а завтра — після удару — знову ремонтуємо», — говорить Кучеренко.

Чи вистачить газу на зиму?

Заступник міністра енергетики Микола Колісник під час форуму «Енергія, що тримає Україну» заявив, що план із закачування газу у підземні сховища виконано на 99,5%.

«Це дозволить покривати необхідну частину гарантованого споживання. Україна зможе перезимувати з опаленням», — запевнив Колісник.

До початку опалювального сезону держава планує накопичити щонайменше 13,2 мільярда кубометрів газу, з яких 4,6 мільярда — імпортовані.

Втім, експерти радять не розслаблятися. Енергетичний аналітик Геннадій Рябцев каже, що запасів блакитного палива вистачить — але без «зайвих сантиметрів ковдри».

«Якщо температура опуститься нижче мінус десяти і триматиметься так два тижні поспіль, або якщо промисловість різко збільшить споживання — газу може не вистачити. Тому важливо мати стратегічний запас», — пояснює експерт.

Щоб перестрахуватися, держава планує докупити ще приблизно 1,4 мільярда кубометрів газу.

«Додатково до 4,6 мільярда імпортованих обсягів буде закуплено ще приблизно третину, — уточнює Рябцев. — Це своєрідна "подушка безпеки". Якщо через обстріли будуть перебої з видобутком, саме цей запас допоможе втримати стабільність у системі».

Енергетичний експерт заспокоює українців: жодного апокаліпсису не буде, усе готово для старту опалювального сезону. Фото: AP Photo

А де ж взяти гроші на газ?

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що з держбюджету вже виділили 8,4 мільярда гривень для закупівлі блакитного палива за кордоном.

«Це рішення — частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Через масовані російські удари ми втратили частину видобутку, тому Україні потрібно більше газу, щоб стабільно пройти опалювальний сезон», — пояснила Свириденко.

Але держава не обмежується лише бюджетними коштами. Україна має серйозну підтримку міжнародних партнерів. І уже вдалося домовитися про 70% коштів, необхідних для фінансування імпорту газу. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Зокрема, Норвегія виділила нашій країні 100 мільйонів доларів грантової допомоги, а в січні обіцяє ще один транш.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписав із «Нафтогазом» угоду на 500 мільйонів євро для імпорту блакитного палива — це рекордний контракт для України.

Також Нафтогаз підписав історичну кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро на закупівлю газу для формування довгострокових запасів.

Звідки ж імпортувати газ в Україну?

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде переговори про імпорт газу з низкою партнерів. Уже досягнуто певних позитивних домовленостей із США та Словаччиною. Крім того, уряд обговорює постачання скрапленого природного газу (СПГ) зі США через Польщу.

Окремо йдеться про домовленість із прем’єром Словаччини Робертом Фіцо щодо можливого зниження тарифу на транзит газу.

Серед потенційних партнерів також розглядаються Греція та Азербайджан.

Ще одна важлива ініціатива — будівництво СПГ-терміналу в Одесі, проєкт якого уже презентували в США. За словами Зеленського, американські енергетичні компанії зацікавлені у співпраці з Україною. Саме цей проєкт може стати стратегічним кроком на шляху до енергетичної незалежності держави.

«Один із прикладів — двосторонній газовий проєкт із американцями. Це великий крок, але нам ще треба домовитись із Туреччиною, щоб Босфор був відкритий для таких поставок», — наголосив президент.

Чи є у України «план Б», якщо знову вдарять по енергетиці?

Народний депутат і колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко каже, що сьогодні українці стоять не лише на військовому, а й на енергетичному фронті. І завдання кожного — діяти з розумом: економити, підтримувати одне одного і не панікувати.

За його словами, держава має резервні сценарії на випадок надзвичайних ситуацій.

«Якщо, наприклад, ворог поцілить у газопроводи чи об’єкти генерації, головне — розподілити ресурси максимально справедливо. Це працює так само, як і з електрикою: коли її не вистачає, не вимикають усіх одразу, а вводять графіки подачі», — пояснює Кучеренко.

Він наголошує, що навіть у найгіршому випадку тепло не зникне всюди й назавжди.

«Не означає, що газу взагалі не буде. Просто потрібно буде скоригувати споживання — можливо, тимчасово обмежити роботу промислових підприємств чи бюджетних установ. Якщо буде потреба, школи й садочки можуть піти на додаткові канікули на місяць-два. Це і є наш план Б», — додає депутат.

Чи зростуть тарифи на газ у 2026 році?

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев запевняє, що підстав для зростання цін на природний газ наразі немає — це закріплено в урядових документах. Для побутових споживачів тарифи залишаться незмінними щонайменше до травня наступного року.

«Наразі ціна для населення становить 7,9 гривні за кубометр і поки що немає причин її змінювати», — зазначив експерт.

Зараз роздрібні ціни на газ від різних постачальників коливаються (річний тариф):

ТОВ ГК "Нафтогаз України" 7,96 грн за кубометр

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) 8,46 грн

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" 7,98 грн

ТОВ "Асканія Енерджи" 9,95 грн

ТОВ "Галнафтогаз" 7,99 грн

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) 8,46 грн

ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) 9,99 грн

ТОВ "Львівенергозбут" 8,20 грн

ТОВ "Тернопільоблгаз збут" 7,96 грн