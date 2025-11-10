Риски водоснабжения и водоотведения могут парализовать город за считанные дни. Война и переселение украинцев в более безопасные населенные пункты только усилили нагрузку на изношенные трубы водопроводов и обнажили десятилетиями скрытые проблемы "тихой инфраструктуры".

Авария на водопроводе может серьезно осложнить жизнедеятельность города. В октябре во Львове 50 тысяч жителей, то есть около 10% населения, внезапно остались без водоснабжения. В течение трех дней их обслуживали водовозки. Этот случай стал напоминанием о важном вопросе: насколько надежной является система водоснабжения в Украине?

Выдерживают ли сети нагрузки во время войны и в каком они состоянии

Пока все внимание приковано к энергетической безопасности, другая критическая система — водоснабжение и водоотвод функционирует на пределе возможностей.

С начала полномасштабной войны население западных и центральных областей Украины значительно возросло. По статистике информационно-вычислительного центра Министерства социальной политики, в 2024 году в Киеве находится более 415 тысяч внутренне перемещенных лиц, во Львове — более 207 тысяч, а в Одессу переехали более 217 тысяч. Отметим, что на 2025-й данные могли измениться, ведь, по словам заместителя министра социальной политики Татьяны Кириенко, в Украине до сих пор нет единой системы учета данных переселенцев. Однако данные потребления воды и нагрузки на водопроводы в этих городах косвенно подтверждают факт увеличения населения.

Как увеличилась нагрузка на водоснабжение в городах Украины

Місто / тип населеного пункту Кількість переселенців Зростання водоспоживання Київ 370–380 тис. +12–15% Львів понад 250 тис. +18–20% Одеса приблизно 180 тис. +10–12% Малі міста (Червоноград, Дрогобич, Коломия, Кам’янець-Подільський, Ужгород, Полтава, Чернівці) 5-20 тис. +10–25%

* По данным КГГА, Минсоцполитики, КП "Киевводоканал", водоканалов Львова и Одессы, Ассоциации водоканалов Украины, "Инфоксводоканал".

Такой прирост населения создал дополнительную нагрузку на системы водоснабжения и водоотведения — инфраструктуру, которую десятилетиями не модернизировали.

"Если с энергетикой или теплом еще можно временно выжить, то три дня без воды — и город парализован", — говорит Фокусу эксперт по ЖКХ, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Во Львове в октябре 10% населения внезапно остались без водоснабжения Фото: Flickr

Ситуация перешла от плохой к очень плохой

С 2023 года один за другим останавливаются крупные областные водоканалы: Житомир, Полтава, а осенью 2025-го авария взорвалась во Львове.

"Ситуация с водоснабжением перешла от плохой до очень плохой. Системы без капитальных ремонтов, без серьезных вливаний средств. Большинство местных властей не понимает масштаб проблемы и не закладывает финансирование. Это очень серьезный вопрос", — отмечает Попенко.

По его словам, на западе страны ситуацию осложнил именно поток переселенцев, ведь водоканалы не были готовы к такому росту потребления.

Во многих регионах сети перегружены, насосы работают на пределе мощностей, а системы резервирования воды отсутствуют.

Последствия от сбоев критической инфраструктуры серьезнее, чем кажется Фото: РИА Новости

Когда старые трубы не выдерживают: как авария во Львове обнажила проблему украинской системы водоснабжения

После того, как 23-25 октября сразу четыре аварии на магистральных водопроводах оставили без воды более 50 тысяч львовян, о проблемах инфраструктуры водоснабжения начали говорить на уровне с энергетической. Однако в отличие от энергетики, где большинство проблем возникает из-за российских ударов, критическая "тихая инфраструктура" водоканалов страдает еще и из-за изношенных сетей, недостаточного финансирования и десятилетия отложенных капитальных ремонтов. То есть даже без боевых действий старые трубы и магистрали регулярно выходят из строя, а война и поток переселенцев только усиливают риски аварий.

"Общая длина сетей, которые обеспечивают Львов водой, более 2 500 км, около 500 км находятся в критическом состоянии. Ежегодно мы обновляем только 30-35 км сетей. Это дает определенный результат, но масштабы колоссальные. Полностью обновить направление, где произошла последняя авария, стоило бы более 2 млрд грн, что значительно превышает возможности местного бюджета", — объясняет первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Чтобы модернизировать водоканалы, каждая область ищет средства в нескольких источниках: местных бюджетах, государственных программах, собственных ресурсах водоканалов и международных грантах

Для сравнения, весь годовой бюджет Львова составляет 15 млрд грн. Именно поэтому город привлекает международную помощь: в партнерстве с датской компанией уже создана рабочая группа, которая готовит программу модернизации сетей и систем резервного питания.

"Этот проект — пример того, как международное партнерство помогает Львову двигаться к современной, надежной и устойчивой инфраструктуре", — говорит Москаленко.

По словам эксперта по ЖКХ Олега Попенко, практика привлечения международной помощи — лишь одна из составляющих комплексного решения проблемы.

"Чтобы модернизировать водоканалы, каждая область ищет средства в нескольких источниках: местных бюджетах, государственных программах, собственных ресурсах водоканалов и международных грантах. Без привлечения внешней финансовой поддержки даже частичная замена критических сетей практически невозможна", — добавляет он.

Без воды город может остановиться через три дня Фото: УНІАН

Киев: мегаполис на грани ресурсов

В столице фактическое население вместе с переселенцами превышает 3,4 млн человек. Такой рост населения вызвал увеличение потребления воды на 12-15%, тогда как более 60% трубопроводов уже отработали свой ресурс. Предприятие КП "Киевводоканал" фиксирует больше аварий: в 2025 году их зафиксировано на 7% больше, чем в 2023-м. Особенно уязвимыми остаются новые жилые массивы Осокорки, Троещина и Борщаговка. Городская администрация уже планирует обновление насосных станций и создание резервных источников питания для Днепровской водопроводной станции, но финансирование этих проектов пока ограничено, и система работает на пределе возможностей.

Одесса: старая система под морским давлением

Ситуация в Одессе тоже критическая. После разрушения энергосетей в 2024-2025 годах город неоднократно оставался без воды из-за обесточивания насосных станций. По данным местного "Инфоксводоканала", сети изношены примерно на 70%, потери воды достигают 40%, а потребление после прибытия переселенцев выросло на 10-12%. Продолжается реконструкция Суворовского коллектора при поддержке ЕБРР, однако реализована лишь четверть проекта, и система остается уязвимой.

Днепр, Житомир, Полтава и малые города

Не лучше ситуация и в других крупных городах страны. В Днепре частичное обновление сетей несколько уменьшило аварийность, на 12%, но изношенность труб составляет 55%. В Житомире, несмотря на модернизацию очистных сооружений, старые магистрали перегружены, а Полтава испытывает значительную нагрузку из-за переселенцев, при этом обновляется лишь 10-12 км труб в год.

Малые города, принявшие от 5 до 20 тысяч переселенцев — Червоноград, Ужгород, Полтава, Черновцы — находятся в еще более сложном положении. По оценке Ассоциации водоканалов Украины, в 70% малых предприятий фиксируют рост потребления на 10-25%, тогда как более 65% сетей давно отработали свой ресурс. Большинство из них не имеют средств на капитальные ремонты и вынуждены латать старые трубы вместо системного обновления. Таким образом, даже небольшая авария может быстро парализовать водоснабжение и создать угрозу для жизнедеятельности общества.

Фокус подытожил данные о состоянии водоканалов в ключевых городах, где изношенность магистралей и недостаточное обновление сетей делают аварии неизбежными.

Місто Протяжність мереж Зношеність Втрати води Оновлення на рік Зростання споживання Основні проблеми / коментар Львів приблизно 2 500 км 70% 39,6% 30–35 км +10–12% 500 км у критичному стані, споживання зросло через переселенців. Данія допомагає з модернізацією. Київ близько 4 200 км 60–65% близько 35% 15 км +12–15% 6 400 аварій на рік. Впроваджується система Smart Pressure. Одеса приблизно 2 300 км близько 70% 38% 20 км +10–12% Старі труби 1950-х років, втрати до 40%. ЄБРР фінансує колектор. Дніпро приблизно 2 100 км близько 55% 33% 42 км +8–9% Часткове оновлення, аварійність зменшилась на 12%. Житомир приблизно 1 200 км близько 70% 39% 25 км — Модернізовані очисні споруди, але старі магістралі. Полтава приблизно 1 500 км близько 65% 41% 10–12 км +15% Перевантаження мереж через переселенців. Недофінансування.

*По данным Львовводоканала, КП "Киевводоканал", Одесского водоканала, Полтававодоканала, Черновцыводоканала

По словам экспертов, украинские города сегодня живут на "водном кредите прошлого". Пока под землей течет вода, проблема кажется незаметной. Но стоит только одной магистрали остановиться — и город оказывается на грани коллапса.

"Водопроводная система — это сердце города. И если его не лечить, однажды оно просто остановится", — отметили в Ассоциации водоканалов Украины.