Работодатели в Украине все больше рассматривают страхование не как дополнительный бонус, а как инструмент повышения лояльности и производительности работников. Фокус выяснил, на что следует обратить внимание в вашем медицинском страховом полисе.

Спрос на добровольное медицинское страхование в Украине меняется вместе с самой экономикой. Если еще несколько лет назад покупка полиса ДМС для большинства граждан была привилегией, то сегодня страхование становится частью корпоративной культуры. Бизнес начинает рассматривать медицинские программы как инвестицию в собственных специалистов — их мотивацию, стабильность и здоровье.

Корпоративное или индивидуальное страхование: как изменились приоритеты

Как рассказала Фокусу директор департамента медицинского страхования НАСК "ОРАНТА" Виктория Островерха, спрос на ДМС среди физических лиц и корпоративных клиентов в 2025 году демонстрирует разную динамику. Если индивидуальные программы остаются малопопулярными из-за низкой культуры страхования и отсутствия доверия, корпоративные полисы наоборот набирают обороты, становясь важным элементом кадровой политики компаний.

"Индивидуальные программы покупают преимущественно те, кто ожидает активного использования услуг, что приводит к высокой убыточности и делает это направление менее привлекательным для страховщиков. В результате большинство компаний, включая "ОРАНТУ", временно свернули индивидуальные продукты ДМС, сосредоточившись на корпоративном сегменте", — пояснила эксперт.

Поэтому корпоративный сегмент демонстрирует стабильный рост.

"ДМС повышает лояльность и мотивацию сотрудников, сокращает текучесть кадров и уменьшает расходы, связанные с больничными. Сотрудники получают своевременную помощь, быстрее возвращаются к работе и чувствуют стабильность", — отмечает Островерха.

Тенденции ДМС в Украине 2025 года показали, что работодатели пользуются возможностью формировать собственную структуру покрытия Фото: Getty

Тренд корпоративного медицинского страхования: кто устанавливает планку

Как пояснила эксперт, основные отличия корпоративного страхования от индивидуального заключаются в гибкости и возможности адаптировать программу под нужды компании. Работодатель может формировать собственную структуру покрытия, например, базовые медицинские услуги, профилактические или специализированные направления, стоматология, реабилитация или психологическая поддержка.

Рост корпоративного страхования наблюдается как в крупных и средних компаниях, так и стартапах, а также в ИТ, общественных организациях, образовании, торговле и логистике.

Сегодня же большинство компаний выбирают комбинированную структуру полиса. Основой остаются амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар и неотложная помощь. Далее работодатели добавляют дополнительные модули в зависимости от профиля деятельности, бюджета и ожиданий работников.

"Самые популярные из них — стоматология, покрытие критических заболеваний, профилактические медосмотры, телемедицина, программы психологической поддержки и покрытие военных рисков", — говорит эксперт.

А главным остается качество, ведь лучшая программа ДМС — та, которая не только компенсирует расходы, но и реально помогает организовать доступ к медицине.

"Мы уделяем внимание не только наполнению, но и сервисной части: быстрому согласованию запросов, удобству контактов, понятным маршрутам обращения и возможности получить помощь без лишней бюрократии", — добавляет Островерха.

Благодаря такому подходу страхователи постепенно переходят от базовых пакетов к более гибким программам, которые учитывают индивидуальные запросы компаний и их работников.

"Это позволяет включать в программу практически любые медицинские услуги: от стандартного амбулаторного обслуживания до стоматологии, вакцинации или даже расширенных блоков диагностики и лечения", — отмечает директор департамента.

Благодаря системе медицинского страхования сотрудники предприятий получают своевременную помощь и чувствуют стабильность Фото: Открытые источники

Исключения и особенности покрытия медицинской страховки

Даже корпоративные полисы имеют ограничения, несмотря на то, что обычно являются более широкими и выгодными, чем индивидуальные.

"Обычно не покрываются косметические операции, врожденные пороки развития, лечение без назначения врача, а также профилактические или эстетические услуги, если они не предусмотрены программой. Также за пределами покрытия остаются экспериментальные методы или услуги, не имеющие медицинских показаний", — объясняет Островерха.

Однако несмотря на наличие стандартных ограничений, страховые компании все чаще идут навстречу работодателям, которые хотят обеспечить работников более широким набором услуг.

"Для корпоративных клиентов мы стараемся максимально адаптировать условия к реальным потребностям. По отдельной договоренности возможно добавить часть стандартных исключений в рамках дополнительной оплаты", — уточняет эксперт.

Страхователи постепенно переходят от базовых пакетов к более гибким медицинским программам Фото: Getty

Сколько будет стоить ДМС в 2026 году: главные факторы подорожания и новые тенденции рынка

После стремительного развития корпоративного медицинского страхования 2024-2025 годов эксперты отрасли прогнозируют рост стоимости медицинских услуг. В то же время, по словам участников рынка, страхователи пытаются сохранить баланс между стоимостью и качеством, а компании — адаптировать бюджеты к новым реалиям, не отказываясь от социальных программ для персонала.

"На ценообразование будет влиять несколько факторов: подорожание медицинских услуг в частном секторе, рост цен на импортные медикаменты, расходные материалы и оборудование, а также дефицит медицинских кадров. Кроме того, ощутимым является влияние колебаний валютного курса", — объясняет эксперт.

Несмотря на повышение цен, страховые компании в Украине не сокращают, а наоборот, расширяют свои программы. На первый план выходит качество сервиса. Телемедицинские консультации, оперативное согласование заявок, профилактические медосмотры и психологическая поддержка становятся стандартом в корпоративных полисах. Для работодателей такие решения остаются инструментом удержания персонала и повышения производительности, даже несмотря на рост расходов.

"Мы работаем над тем, чтобы корпоративное медицинское страхование оставалось практичным и гибким инструментом, который отвечает современным вызовам и помогает компаниям поддерживать свои команды", — заключает Виктория Островерха.

Поэтому в 2026 году корпоративный рынок ДМС будет расти, хотя и в новых ценовых пределах. А для работодателей ключевой задачей станет не только сохранить страховое покрытие, но и обеспечить работникам доступ к качественной медицине.