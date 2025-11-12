Роботодавці в Україні дедалі більше розглядають страхування не як додатковий бонус, а як інструмент підвищення лояльності та продуктивності працівників. Фокус з'ясував, на що слід звернути увагу у вашому медичному страховому полісі.

Попит на добровільне медичне страхування в Україні змінюється разом із самою економікою. Якщо ще кілька років тому купівля полісу ДМС для більшості громадян була привілеєм, то сьогодні страхування стає частиною корпоративної культури. Бізнес починає розглядати медичні програми як інвестицію у власних фахівців — їхню мотивацію, стабільність та здоров’я.

Корпоративне чи індивідуальне страхування: як змінилися пріоритети

Як розповіла Фокусу директорка департаменту медичного страхування НАСК "ОРАНТА" Вікторія Островерха, попит на ДМС серед фізичних осіб та корпоративних клієнтів 2025 року демонструє різну динаміку. Якщо індивідуальні програми залишаються малопопулярними через низьку культуру страхування та брак довіри, корпоративні поліси навпаки набирають обертів, стаючи важливим елементом кадрової політики компаній.

"Індивідуальні програми купують переважно ті, хто очікує активного використання послуг, що призводить до високої збитковості й робить цей напрям менш привабливим для страховиків. У результаті більшість компаній, включно з "ОРАНТОЮ", тимчасово згорнули індивідуальні продукти ДМС, зосередившись на корпоративному сегменті", — пояснила експертка.

Тож корпоративний сегмент демонструє стабільне зростання.

"ДМС підвищує лояльність і мотивацію працівників, скорочує плинність кадрів і зменшує витрати, пов’язані з лікарняними. Співробітники отримують своєчасну допомогу, швидше повертаються до роботи й відчувають стабільність", — зазначає Островерха.

Тенденції ДМС в Україні 2025 року показали, що роботодавці користуються можливістю формувати власну структуру покриття Фото: Getty

Тренд корпоративного медичного страхування: хто встановлює планку

Як пояснила експертка, основні відмінності корпоративного страхування від індивідуального полягають у гнучкості та можливості адаптувати програму під потреби компанії. Роботодавець може формувати власну структуру покриття, наприклад, базові медичні послуги, профілактичні або спеціалізовані напрямки, стоматологія, реабілітація чи психологічна підтримка.

Зростання корпоративного страхування спостерігається як у великих і середніх компаніях, так і стартапах, а також у ІТ, громадських організаціях, освіті, торгівлі та логістиці.

Сьогодні ж більшість компаній обирають комбіновану структуру полісу. Основою залишаються амбулаторно-поліклінічна допомога, стаціонар і невідкладна допомога. Далі роботодавці додають додаткові модулі залежно від профілю діяльності, бюджету та очікувань працівників.

"Найпопулярніші з них — стоматологія, покриття критичних захворювань, профілактичні медогляди, телемедицина, програми психологічної підтримки та покриття воєнних ризиків", — каже експертка.

А головною залишається якість, адже найкраща програма ДМС — та, що не лише компенсує витрати, а й реально допомагає організувати доступ до медицини.

"Ми приділяємо увагу не лише наповненню, а й сервісній частині: швидкому погодженню запитів, зручності контактів, зрозумілим маршрутам звернення та можливості отримати допомогу без зайвої бюрократії", — додає Островерха.

Завдяки такому підходу страхувальники поступово переходять від базових пакетів до більш гнучких програм, які враховують індивідуальні запити компаній та їхніх працівників.

"Це дозволяє включати у програму практично будь-які медичні послуги: від стандартного амбулаторного обслуговування до стоматології, вакцинації чи навіть розширених блоків діагностики та лікування", — зазначає директорка департаменту.

Завдяки системі медичного страхування співробітники підприємств отримують своєчасну допомогу й відчувають стабільність Фото: Відкриті джерела

Виключення та особливості покриття медичної страховки

Навіть корпоративні поліси мають обмеження, попри те, що зазвичай є ширшими й вигіднішими, ніж індивідуальні.

"Зазвичай не покриваються косметичні операції, вроджені вади розвитку, лікування без призначення лікаря, а також профілактичні чи естетичні послуги, якщо вони не передбачені програмою. Також за межами покриття залишаються експериментальні методи або послуги, що не мають медичних показань", — пояснює Островерха.

Однак попри наявність стандартних обмежень, страхові компанії дедалі частіше йдуть назустріч роботодавцям, які хочуть забезпечити працівників ширшим набором послуг.

"Для корпоративних клієнтів ми намагаємося максимально адаптувати умови до реальних потреб. За окремою домовленістю можливо додати частину стандартних виключень у межах додаткової оплати", — уточнює експертка.

Страхувальники поступово переходять від базових пакетів до більш гнучких медичних програм Фото: Getty

Скільки коштуватиме ДМС 2026 року: головні фактори здорожчання та нові тенденції ринку

Після стрімкого розвитку корпоративного медичного страхування 2024–2025 років експерти галузі прогнозують зростання вартості медичних послуг. Водночас, за словами учасників ринку, страхувальники намагаються зберегти баланс між вартістю та якістю, а компанії — адаптувати бюджети до нових реалій, не відмовляючись від соціальних програм для персоналу.

"На ціноутворення впливатиме декілька факторів: подорожчання медичних послуг у приватному секторі, зростання цін на імпортні медикаменти, витратні матеріали та обладнання, а також дефіцит медичних кадрів. Крім того, відчутним є вплив коливань валютного курсу", — пояснює експертка.

Попри підвищення цін, страхові компанії в Україні не скорочують, а навпаки, розширюють свої програми. На перший план виходить якість сервісу. Телемедичні консультації, оперативне погодження заявок, профілактичні медогляди та психологічна підтримка стають стандартом у корпоративних полісах. Для роботодавців такі рішення залишаються інструментом утримання персоналу та підвищення продуктивності, навіть попри зростання витрат.

"Ми працюємо над тим, щоб корпоративне медичне страхування залишалося практичним і гнучким інструментом, який відповідає сучасним викликам і допомагає компаніям підтримувати свої команди", — підсумовує Вікторія Островерха.

Тож 2026 році корпоративний ринок ДМС зростатиме, хоча й у нових цінових межах. А для роботодавців ключовим завданням стане не лише зберегти страхове покриття, а й забезпечити працівникам доступ до якісної медицини.