"Один звонок": как Миндич уговаривал Умерова закупить бронежилеты, которые "провалили" 2 проверки

Компания "Миликон ЮА" выиграла тендер Государственного предприятия Министерства обороны "Государственный оператор тыла" на закупку модульных бронежилетов. Однако предоставленные образцы дважды не смогли пройти проверку на качество, поэтому бизнесмен Тимур Миндич решил поговорить с тогдашним министром Рустемом Умеровым.

Тендер был объявлен ДОТ 11 февраля 2025 года, и ожидаемая стоимость составляла 224,99 миллиона гривен. "Миликон ЮА" сразу предложила самую низкую цену — 217,52 миллиона — и не меняла ее в течение всех трех раундов. Об этом 19 ноября сообщили в OBOZ.UA со ссылкой на материалы, изложенные в подозрении Миндичу.

Уже 27 февраля между компанией и ДОТ был заключен договор о поставках бронежилетов. Однако 28 августа государственное предприятие расторгло его в одностороннем порядке. Сообщалось, что предусмотренный срок истек, а поставки не состоялись.

Однако, как показали материалы следствия, руководство "Миликон ЮА" рассчитывало поставить бронежилеты. Заказчику предоставили контрольные образцы, но утверждены они не были, потому что оказались некачественными. Проверку "провалили" и первые образцы, и те, которые предоставлялись уже для повторного контроля.

Відео дня

Правоохранители установили, что Миндич "оказал незаконное влияние" на Умерова, вмешавшись в служебную деятельность Минобороны и убеждая его принять бронежилеты. Он просил дать указание, чтобы за поставку заплатили несмотря на результаты проверок.

При этом бизнесмен уверял, что вложил в дело "половину своих денег". Он подчеркивал, что тогдашнему министру нужно лишь отдать "одну команду".

"Бронежилеты это большие деньги... Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок", — говорил Миндич.

Напомним, в Общественном антикоррупционном совете при Министерстве обороны объяснили, какая была схема хищения на "израильских брониках Миндича". На записях НАБУ бизнесмен Тимур Миндич говорил, что вложил в бронежилеты "300 миллионов", и требовал от тогдашнего министра Рустема Умерова "решить вопрос".

Рустем Умеров подтвердил, что встречался с Миндичем и обсуждал с ним вопрос о поставке бронежилетов. Однако он подчеркнул, что в итоге поставки не состоялись, а контракт был расторгнут.