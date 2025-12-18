Рада проголосовала за переименование "копейки" в "шаг"

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении переименование украинских монет с "копейки" на "шаг".

За это решение проголосовало 264 нардепа. Законопроект принят за основу. Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

Для голосования, чтобы принять решение в целом, Рада решила назначить еще одно пленарное заседание в 2025-м году. Эту инициативу поддержал 241 нардеп. Заседание должно пройти 27 декабря.

По данным НБУ, сейчас в Украине в обращении почти 14 млрд монет, отметил нардеп.

"Фактически, будут только выпускаться в будущем монеты "50 шагов" еще определенное время (3-4 года) примерно несколько десятков миллионов штук. Все остальное больше 1 грн", — сообщил Железняк.

