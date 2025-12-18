Рада проголосувала за перейменування "копійки" на "шаг"

Верховна Рада України підтримала у першому читанні перейменування українських монет з "копійки" на "шаг".

За це рішення проголосувало 264 нардепи. Законопроєкт прийнято за основу. Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

Для голосування, щоб прийняти рішення в цілому, Рада вирішила призначити ще одне пленарне засідання в 2025-му році. Цю ініціативу підтримав 241 нардеп. Засідання має пройти 27 грудня.

За даними НБУ, зараз в Україні в обігу майже 14 млрд монет, зазначив нардеп.

"Фактично, будуть тільки випускатися в майбутньому монети "50 шагів" ще певний час (3-4 роки) приблизно декілька десятків мільйонів штук. Все інше більше 1 грн", — повідомив Железняк.

Крім того він пояснив, що через інфляцію та девальвації гривні у найближчі роки монети перестануть використовуватися загалом.

Перейменування "копійки" — що відомо

1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про дерадянізацію назви розмінної монети України.

Співвідношення між копійкою та шагом дорівнюватиме 1:1, і монети нового й старого дизайну перебуватимуть в обігу паралельно. Водночас Національний банк прогнозує, що введення 50 шагів не вимагатиме додаткових витрат — лише операційних, пов'язаних з виготовленням монет.

Відродження саме назви "шаг" вважають обґрунтованим iсторичною та мовною традицiєю. її використовували на українських землях для позначення дрібної монети у різний час — як за часів Гетьманщини, так і в добу Української Революції 1918 року. Саме слово походить від староукраїнського "сяг" (крок) або від "шеляг" та є питомою лексичною українською одиницею.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що нові монети, які будуть відомі під історичним українським терміном "шаг", ознаменують собою черговий крок у бік від Росії.

15 грудня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту законопроєкт про перейменування монети "копійки" на "шаг".