В Україні хочуть "дерадянізувати" копійку: у Раді зареєстрували законопроєкт

Українській розмінній монеті хочуть повернути її історичну назву — "шаг". Якщо зміни ухвалять, "копійки" не вилучатимуть одномоментно, а замінятимуть поступово.

Related video

1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14093 про відрадянщення (дерадянізацію) назви розмінної монети України. Він направлений на розгляд Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Про це відомо з парламентського сайту.

Серед ініціаторів законопроєкту — голова ВР Руслан Стефанчук.

Навіщо позбуватись "копійки" в Україні

У пояснювальній записці йдеться, щоб національна валюта — це важливий символ державності та елемент ідентичності країни, її народу. Грошова реформа 1996 року заклала ґрунт для функціонування власної та ідентичної валюти в Україні — гривні, але з Росією й досі об'єднує назва розмінної монети.

За законом один гривня дорівнює 100 копійкам. Однак пропонується, щоб українська монета мала іншу назву — "шаг". З 15 країн, які входили до складу СРСР, "копійка" до сьогодні ходить у трьох — Україні, Росії й Білорусі. Також цю назву використовують у Придністров'ї.

Повернення від назви, яку використовують ворожі для України держави, до "шагу" називають відновленням історичної справедливості та відрадянщенням або дерадянізацією грошового обігу. "Очистити монетарний суверенітет України" пропонується до 30-річчя від проведення грошової реформи, яке відзначатимуть у 2026 році.

"Зміна назви розмінної монети "копійка" (одна сота частина гривні) на історично обґрунтовану та питомо українську назву "шаг" дасть змогу відродити національні традиції України в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році", — наголосили у записці.

Чому саме "шаг"

Відродження саме назви "шаг" вважають обґрунтованим iсторичною та мовною традицiєю. її використовували на українських землях для позначення дрібної монети у різний час — як за часів Гетьманщини, так і в добу Української Революції 1918 року. Саме слово походить від староукраїнського "сяг" (крок) або від "шеляг" та є питомою лексичною українською одиницею.

"Шаг" згадується у понад 100 народних приказках і прислів'ях, а також часто вживається у класичній українській літературі, зокрема у творах Лесі Українки, Івана Котляревського, Панаса Мирного, Івана Нечуя-Левицького та інших письменників. Лише Тарас Шевченко згадував "шаг" щонайменше 11 разів.

Ідею підтримали сучасні історики, культурні діячі, політики, активісти, блогери тощо. Зокрема, про неї схвально відгукнувся письменник і поет, а також музикант і військовослужбовець Сергій Жадан. Ініціативу підтримала й бригада Нацгвардії "Хартія".

Як "копійку" замінять на "шаг"

Монети зі старою назвою не збираються вилучати одномоментно. Станом на 1 вересня в обігу перебуває 1,4 мільярда монет лише номіналом 50 копійок. Однак цього року планують виготовити вже 20 мільйонів монет номіналом 50 шагів.

Співвідношення між копійкою та шагом дорівнюватиме 1:1, і монети нового й старого дизайну перебуватимуть в обігу паралельно. Водночас Національний банк прогнозує, що введення 50 шагів не вимагатиме додаткових витрат — лише операційних, пов'язаних з виготовленням монет.

"Важливо, що з боку Національного банку не передбачаються додаткові витрати виробничого чи організаційно-технічного характеру, обумовлені виготовленням розмінних монет нового дизайну, адже використовуватиметься те ж саме обладнання зі збереженням масо-габаритних характеристик, кольору та металу заготованок", — запевнили у записці.

Нагадаємо, про ініціативу з запровадження "шагу" в Україні раніше повідомляв Нацбанк. В НБУ наголошували, що назва "копійка" має московське та імперське походження.

Голова комітету Ради з питань фінансів Данило Гетманцев попередив, що в Україні готують нові правила оподаткування для таксистів, кур'єрів, орендодавців і продавців, які працюють в онлайн-сервісах.