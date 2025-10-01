В Украине хотят "десоветизировать" копейку: в Раде зарегистрировали законопроект

Украинской разменной монете хотят вернуть ее историческое название — "шаг". Если изменения примут, "копейки" не будут изымать одномоментно, а будут заменять постепенно.

1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14093 об отрадянщении (десоветизации) названия разменной монеты Украины. Он направлен на рассмотрение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об этом известно из парламентского сайта.

Среди инициаторов законопроекта — председатель ВР Руслан Стефанчук.

Зачем избавляться от "копейки" в Украине

В пояснительной записке говорится, чтобы национальная валюта — это важный символ государственности и элемент идентичности страны, ее народа. Денежная реформа 1996 года заложила основу для функционирования собственной и идентичной валюты в Украине — гривны, но с Россией до сих пор объединяет название разменной монеты.

По закону одна гривна равна 100 копейкам. Однако предлагается, чтобы украинская монета имела другое название — "шаг". Из 15 стран, которые входили в состав СССР, "копейка" до сих пор ходит в трех — Украине, России и Беларуси. Также это название используют в Приднестровье.

Возвращение от названия, которое используют враждебные для Украины государства, к "шагу" называют восстановлением исторической справедливости и отрадянщением или десоветизацией денежного обращения. "Очистить монетарный суверенитет Украины" предлагается к 30-летию от проведения денежной реформы, которое будут отмечать в 2026 году.

"Изменение названия разменной монеты "копейка" (одна сотая часть гривны) на исторически обоснованное и истинно украинское название "шаг" позволит возродить национальные традиции Украины в номинации денег и завершить денежную реформу, начатую в 1996 году", — отметили в записке.

Почему именно "шаг"

Возрождение именно названия "шаг" считают обоснованным исторической и языковой традицией. его использовали на украинских землях для обозначения мелкой монеты в разное время — как во времена Гетманщины, так и в эпоху Украинской Революции 1918 года. Само слово происходит от староукраинского "сяг" (шаг) или от "шеляг" и является исконно лексической украинской единицей.

"Шаг" упоминается в более 100 народных поговорках и пословицах, а также часто употребляется в классической украинской литературе, в частности в произведениях Леси Украинки, Ивана Котляревского, Панаса Мирного, Ивана Нечуя-Левицкого и других писателей. Только Тарас Шевченко упоминал "шаг" по меньшей мере 11 раз.

Идею поддержали современные историки, культурные деятели, политики, активисты, блогеры и тому подобное. В частности, о ней одобрительно отозвался писатель и поэт, а также музыкант и военнослужащий Сергей Жадан. Инициативу поддержала и бригада Нацгвардии "Хартия".

Как "копейку" заменят на "шаг"

Монеты со старым названием не собираются изымать одномоментно. По состоянию на 1 сентября в обращении находится 1,4 миллиарда монет только номиналом 50 копеек. Однако в этом году планируют изготовить уже 20 миллионов монет номиналом 50 шагов.

Соотношение между копейкой и шагом будет равно 1:1, и монеты нового и старого дизайна будут находиться в обращении параллельно. В то же время Национальный банк прогнозирует, что введение 50 шагов не потребует дополнительных расходов — только операционных, связанных с изготовлением монет.

"Важно, что со стороны Национального банка не предусматриваются дополнительные расходы производственного или организационно-технического характера, обусловленные изготовлением разменных монет нового дизайна, ведь будет использоваться то же самое оборудование с сохранением массо-габаритных характеристик, цвета и металла заготовок", — заверили в записке.

Напомним, об инициативе по введению "шага" в Украине ранее сообщал Нацбанк. В НБУ отмечали, что название "копейка" имеет московское и имперское происхождение.

