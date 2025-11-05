За крок до "шагу": коли в Україні зникнуть копійки

До кінця 2025 року в Національному банку України сподіваються замінити "копійки" на "шаги".

Нові монети, які будуть відомі під історичним українським терміном "шаг", ознаменують собою черговий крок у бік від Росії за майже чотири роки після повномасштабного вторгнення Москви, заявив глава НБУ Андрій Пишний у бесіді з Reuters.

"Ми повинні нарешті завершити грошову реформу і позбутися будь-якого зв'язку з Москвою. Тому що в нас є своя (назва). І настав час нарешті повернути її", — сказав він.

Український парламент готується до обговорення законопроєкту про заміну монети, а Нацбанк організовує публічні обговорення, виставки та інші заходи для підвищення обізнаності про цю пропозицію.

Україна ввела гривню 1996 року, через п'ять років після здобуття незалежності. Вона карбувала власні монети, але зберегла колишню радянську назву "копійка". "Шаг" використовували як грошовий знак в Україні в XVI і XVII століттях. Банкноти з назвою "шаг" також були в обігу під час Української революції 1917–1921 років.

"Важливо зазначити, що копійка збереглася тільки в трьох із (15) колишніх республік Радянського Союзу: Росії, Білорусі та Україні", — зазначив Пишний.

Деякі критики сумніваються в доцільності випуску монет у той час, коли військовий бюджет і без того обмежений. Однак Пишний запевнив, що це не спричинить додаткових витрат.

Якщо парламент оформить грошову лексичну реформу, то перші монети "50 шагів" можуть з'явитися вже незабаром.

Минулого року старший зберігач фондів Музею грошей НБУ Андрій Бойко-Гагарін говорив, що 1 гривня дорівнюватиме 100 шагам. Заміна копійок на шаги відбуватиметься поступово в міру надходження нових викарбуваних монет.

"На 2025 рік було попередньо заплановано і так карбування 50 копійок у 2025 році, які можуть стати монетою 50 шагів 2025 року. Тобто на тих же заготовках і з тим же дизайном тільки із заміною назви. Гроші на виготовлення штемпелів уже були закладені і закладаються щороку. Тобто екстрадодаткових витрат, окрім стандартних, щороку Нацбанк на цей процес не передбачає", — розповідав представник НБУ.

