В шаге от "шага": когда в Украине исчезнут копейки

К концу 2025 года в Национальном банке Украины надеются заменить "копейки" на "шаги".

Новые монеты, которые будут известны под историческим украинским термином "шаг", ознаменуют собой очередной шаг в сторону от России спустя почти четыре года после полномасштабного вторжения Москвы, заявил глава НБУ Андрей Пышный в беседе с Reuters.

"Мы должны наконец завершить денежную реформу и избавиться от любой связи с Москвой. Потому что у нас есть свое (название). И пришло время наконец вернуть его", – сказал он.

Украинский парламент готовится к обсуждению законопроекта о замене монеты, а Нацбанк организует публичные обсуждения, выставки и другие мероприятия для повышения осведомленности об этом предложении.

Відео дня

Украина ввела гривну в 1996 году, через пять лет после обретения независимости. Она чеканила собственные монеты, но сохранила прежнее советское название "копейка". "Шаг" использовался в качестве денежного знака на Украине в XVI и XVII веках. Банкноты с названием "шаг" также были в обращении во время Украинской революции 1917–1921 годов.

"Важно отметить, что копейка сохранилась только в трех из (15) бывших республик Советского Союза: России, Беларуси и Украине", — отметил Пышный.

Некоторые критики сомневаются в целесообразности выпуска монет в то время, когда военный бюджет и без того ограничен. Однако Пышный заверил, что это не повлечет за собой дополнительных расходов.

Если парламент оформит денежную лексическую реформу, то первые монеты "50 шагов" могут появиться уже вскоре.

В прошлом году старший хранитель фондов Музея денег НБУ Андрей Бойко-Гагарин говорил, что 1 гривна будет равна 100 шагам. Замена копеек на шаги будет происходить постепенно по мере поступления новых отчеканенных монет.

"На 2025 год было предварительно запланировано и так чеканка 50 копеек в 2025 году, которые могут стать монетой 50 шагов 2025 года. То есть на тех же заготовках и с тем же дизайном только с заменой названия. Деньги на изготовление штемпелей уже были заложены и закладываются каждый год. То есть экстрадополнительных расходов, кроме стандартных, ежегодно Нацбанк на этот процесс не предусматривает", – рассказывал представитель НБУ.

Напомним, Нацбанк Украины 25 марта выпустил в обращение новую памятную монету "Национальная гвардия Украины".

Также Нацбанк Украины решил не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 гривен в месяц для переводов между счетами физических лиц.