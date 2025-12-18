Рада проголосовала за переименование "копейки" в "шаг"

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении переименование украинских монет с "копейки" на "шаг".

За это решение проголосовало 264 нардепа. Законопроект принят за основу. Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

Для голосования, чтобы принять решение в целом, Рада решила назначить еще одно пленарное заседание в 2025-м году. Эту инициативу поддержал 241 нардеп. Заседание должно пройти 27 декабря.

По данным НБУ, сейчас в Украине в обращении почти 14 млрд монет, отметил нардеп.

"Фактически, будут только выпускаться в будущем монеты "50 шагов" еще определенное время (3-4 года) примерно несколько десятков миллионов штук. Все остальное больше 1 грн", — сообщил Железняк.

Кроме того, он пояснил, что из-за инфляции и девальвации гривны в ближайшие годы монеты перестанут использоваться в целом.

Переименование "копейки" — что известно

1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о десоветизации названия разменной монеты Украины.

Соотношение между копейкой и шагом будет равно 1:1, и монеты нового и старого дизайна будут находиться в обращении параллельно. В то же время Национальный банк прогнозирует, что введение 50 шагов не потребует дополнительных расходов — только операционных, связанных с изготовлением монет.

Возрождение именно названия "шаг" считают обоснованным исторической и языковой традицией. его использовали на украинских землях для обозначения мелкой монеты в разное время — как во времена Гетманщины, так и в эпоху Украинской Революции 1918 года. Само слово происходит от староукраинского "сяг" (шаг) или от "шеляг" и является исконно лексической украинской единицей.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что новые монеты, которые будут известны под историческим украинским термином "шаг", ознаменуют собой очередной шаг в сторону от России.

15 декабря комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту законопроект о переименовании монеты "копейки" на "шаг".