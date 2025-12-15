Переименование "копейки": комитет Рады поддержал законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту законопроект о переименовании монеты "копейки" на "шаг".

Комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом. Об этом сообщил председатель комитета, депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев в своем Telegram.

Этот законопроект прокомментировал и депутат "Голоса" Ярослав Железняк, который является членом комитета. Он отметил, что Нацбанк озвучил статистику, что сейчас в обращении находится почти 14 млрд монет (копеек), которые сейчас есть в обращении.

"В будущем будут выпускаться только монеты "50 шагов" определенное время (3-4 года), примерно несколько десятков миллионов штук. Все остальное больше 1 грн", — отметил Железняк.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что новые монеты, которые будут известны под историческим украинским термином "шаг", ознаменуют собой очередной шаг в сторону от России спустя почти четыре года после полномасштабного вторжения Москвы. Он рассчитывал, что замену "копейки" на "шаг" будет реализовано до конца 2025-го года.

Напомним, что 1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14093 об отрадянщении (десоветизации) названия разменной монеты Украины.

Соотношение между копейкой и шагом будет равно 1:1, и монеты нового и старого дизайна будут находиться в обращении параллельно. В то же время Национальный банк прогнозирует, что введение 50 шагов не потребует дополнительных расходов — только операционных, связанных с изготовлением монет.

Возрождение именно названия "шаг" считают обоснованным исторической и языковой традицией. его использовали на украинских землях для обозначения мелкой монеты в разное время — как во времена Гетманщины, так и в эпоху Украинской Революции 1918 года. Само слово происходит от староукраинского "сяг" (шаг) или от "шеляг" и является исконно лексической украинской единицей.