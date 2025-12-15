Перейменування "копійки": комітет Ради підтримав законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту законопроєкт про перейменування монети "копійки" на "шаг".

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт за основу і в цілому. Про це повідомив голова комітету, депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев у своєму Telegram.

Цей законопроєкт прокоментував і депутат "Голосу" Ярослав Железняк, який є членом комітету. Він відзначив, що Нацбанк озвучив статистику, що наразі в обігу перебуває майже 14 млрд монет (копійок), які зараз є в обігу.

"В майбутньому будуть випускатися тільки монети "50 шагів" певний час (3-4 роки), приблизно декілька десятків мільйонів штук. Все інше понад 1 грн", — зазначив Железняк.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний розповів, що нові монети, які будуть відомі під історичним українським терміном "шаг", ознаменують собою черговий крок у бік від Росії за майже чотири роки після повномасштабного вторгнення Москви. Він розраховував, що заміну "копійки" на "шаг" буде реалізоване до кінця 2025-го року.

Нагадаємо, що 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14093 про відрадянщення (дерадянізацію) назви розмінної монети України.

Співвідношення між копійкою та шагом дорівнюватиме 1:1, і монети нового й старого дизайну перебуватимуть в обігу паралельно. Водночас Національний банк прогнозує, що введення 50 шагів не вимагатиме додаткових витрат — лише операційних, пов'язаних з виготовленням монет.

Відродження саме назви "шаг" вважають обґрунтованим iсторичною та мовною традицiєю. її використовували на українських землях для позначення дрібної монети у різний час — як за часів Гетьманщини, так і в добу Української Революції 1918 року. Саме слово походить від староукраїнського "сяг" (крок) або від "шеляг" та є питомою лексичною українською одиницею.