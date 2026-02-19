Утечка данных пользователей магазина НБУ: в дампе почти 267 тысяч записей

Российские хакеры взломали интернет-магазин Национального банка Украины и выгрузили оттуда персональную информацию обо всех клиентах.

База уже есть на закрытых форумах. Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец.

В дампе 266,999 строк, содержащих адреса электронной почты Фото: Скриншот

По информации специализированных ресурсов, в дампе 266,999 строк, содержащих адреса электронной почты (487 адресов на домене @bank.gov.ua), телефон, хешированный пароль.

В комментариях отмечают, что сейчас сайт coins.bank.gov.ua недоступен, поэтому нет возможности изменить похищенный пароль.

"Уже ничего не сделаешь, просто россияне будут знать все ваши данные и в том числе могут использовать это для мошеннических операций.

Например, позвонить вам от какой-то организации и знать все данные о вас. Среди зарегистрированных пользователей там, например, есть работники НБУ разного уровня. Их данные также в базе", — подчеркнул Компаниец.

На ФБ-странице НБУ появилось подтверждение Фото: Скриншот

Позже, после огласки, на ФБ-странице НБУ появилось подтверждение, где заявили, что злоумышленники могли получить доступ к персональной информации пользователей интернет-магазина, а именно: имя/фамилия, номер телефона, e-mail, адрес доставки нумизматической продукции, однако убеждают, что финансовые данные — реквизиты платежных карт, другая конфиденциальная информация, связанная с банковскими операциями, не скомпрометированы.