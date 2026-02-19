Витік даних користувачів магазину НБУ: у дампі майже 267 тисяч записів

Російські хакери зламали інтернет-магазин Національного банку України і вивантажили звідти персональну інформацію про всіх клієнтів.

База вже є на закритих форумах. Про це повідомив економіст Володимир Компанієць.

У дампі 266,999 рядків, що містять адреси електронної пошти Фото: Скриншот

За інформацією спеціалізованих ресурсів, у дампі 266,999 рядків, що містять адреси електронної пошти (487 адрес на домені @bank.gov.ua), телефон, хешований пароль.

В коментарях зазначають, що наразі сайт coins.bank.gov.ua недоступний, тому немає можливості змінити викрадений пароль.

"Вже нічого не зробиш, просто росіяни будуть знати всі ваші дані і в тому числі можуть використати це для шахрайських операцій.

Наприклад, зателефонувати вам від якоїсь організації і знати всі дані про вас. Серед зареєстрованих користувачів там, наприклад, є працівники НБУ різного рівня. Їх дані також в базі", — наголосив Компанієць.

На ФБ-сторінці НБУ зʼявилося підтвердження Фото: Скриншот

Пізніше, після огласки, на ФБ-сторінці НБУ зʼявилося підтвердження, де заявили, що зловмисники могли отримати доступ до персональної інформації користувачів інтернет-магазину, а саме: ім’я / прізвище, номер телефону, e-mail, адреса доставки нумізматичної продукції, проте переконують, що фінансові дані – реквізити платіжних карток, інша конфіденційна інформація, пов’язана з банківськими операціями, не скомпрометовані.